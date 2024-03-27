24 ساعة على بداية إجازة عيد الفطر للطلاب.. أفضل الطرق لاستغلالها

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مع انتهاء دوام غد الخميس، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والبالغة 17 يومًا.

وتستمر الإجازة من يوم الخميس 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.





أهمية الإجازات للطلاب



قضاء وقت أطول مع العائلة



الصحة البدنية والعقلية



التنشيط الذهني



السفر والإجازات



القيام ببعض المهام الأخرى



وتعتبر العطلات مهمة للطلاب لعدة أسباب:تعتبر فترات الإجازة وقتًا مميزًا للعائلات للالتقاء معًا والاستمتاع بصحبة بعضهم البعض.ويتمتع الطلاب بفرصة الاستمتاع بالوقت مع أفراد أسرهم، واكتساب خبرات مهمة منهم سواءً فيما يتعلق باستثمار ما تبقى من رمضان في العبادة والاقتراب من الله بشكل أفضل.ويمكنهم التعرف على ممارسات الأفراد الأكبر منهم في العائلة، التي غالبًا ما تمارس خلال الأعياد.وتتيح الإجازات الطويلة للعائلات فرصة إعادة التواصل، وتتيح للطلاب تحويل تركيزهم من الواجبات المدرسية والواجبات المنزلية إلى الاقتراب أكثر من باقي أفراد العائلة.تسمح الإجازات للطلاب بأخذ استراحة من الواجبات والمسؤوليات الروتينية، مما يمكن أن يساعد في تحسين صحتهم العامة وصحتهم العقلية بشكل خاص، نظرًا لأن التوتر والقلق يقل عادةً أثناء فترات الراحة.وتمنح فترات الإجازة المدرسية، الطلاب وقتًا للتخلص من ضغط الجداول المدرسية، وتشجع على الراحة، وتمنحهم الدفعة التي يحتاجون إليها لإعادة التركيز وبذل قصارى جهدهم عندما يستأنفون الدراسة.علاوة على ذلك، فإن عدم الاضطرار إلى الالتزام بجدول زمني أو جدول زمني يتيح لك وقتًا إضافيًا للمشي أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الأخرى.إن عقلك عبارة عن عضلة، ومثل كل العضلات تحتاج إلى القيام بنشاط لتطوير الأداء.ولهذا السبب يجب أن تشغل ذهنك بأشياء مفيدة خلال الإجازة، نظرًا لعدم تعرضك لضغوط الوقت، فهذه هي فرصتك لتوسيع معارفك في مجالات شتى.تفضل بعض العائلات السفر خلال موسم العطلات. والسفر مفيد للعقل والجسد والروح لأنه يسمح بالحصول على تجارب جديدة، بالإضافة إلى استراحة من الروتين اليومي.ويمنح السفر، الطلاب فرصة لإنهاء العام الدراسي بقوة بعد أن أتيحت لهم الفرصة لقضاء بعض الوقت في بيئات مختلفة لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.تتيح فترات العطلات للطلاب تحويل تركيزهم وإكمال المهام الأخرى التي لا يستطيعون عادةً القيام بها خلال العام الدراسي.والحصول على الوقت والمساحة اللازمة للانتهاء من تنفيذ الأشياء التي تم تنحيتها جانبًا أو التي قد تتطلب مزيدًا من التركيز والوقت هو أمر مفيد ومجزٍ بنفس القدر.