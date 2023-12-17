هل تتوفر لديك؟.. علماء يتوصلون لمفاتيح التفوق المدرسي للطلاب

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توصلت دراسة أجراها
خبراء التعليم مع جامعة فليندرز وكلية ملبورن، أن أقل من ثلث المعلمين يشركون
الطلاب في التعلم المعقد، ما يحد من فرص الطلاب في بناء التفكير النقدي وحل
المشكلات.
اتساع الفجوة
بين احتياجات الطلاب وقدرات المعلمينوتشهد الأيام
الأخيرة، اتساعًا في الفجوة بين احتياجات الطلاب التعليمية وبين قدرات المعلمين
المهنية على مواكبة التغييرات الحضارية السريعة.
وتزداد الحاجة إلى توظيف العديد من الوسائل والأساليب والإستراتيجيات التربوية الحديثة، للسعي نحو تطوير مهارات الطلاب على التفكير والبحث والنقد والإصغاء والانضباط، إلى الحد الأقصى.
70 % من مهام الطلاب
تنطوي على التعلم السطحيوبعد تصوير
وتقييم محتوى الفصول الدراسية في جامعة جنوب أستراليا وفيكتوريا، وجد الباحثون من
خلال الدراسة، أن ما يقرب من 70% من مهام الطلاب تنطوي على التعلم السطحي.
وينحصر التعليم السطحي في (أسئلة وأجوبة بسيطة، أو تدوين الملاحظات، أو الاستماع إلى المعلمين) بدلًا من الأنشطة التي تشرك الطلاب على مستوى أعمق.
تخطيط دروس تعزز التعلم العميقوتقول الباحثة
في جامعة جنوب أستراليا هيلين ستيفنسون، إن المعلمين بحاجة إلى مزيد من الدعم
لتخطيط الدروس التفاعلية والبناءة التي تعزز "التعلم العميق".
وأضافت ستيفنسون، أنه "عندما ننظر إلى التعلم، نجد أنه كلما زادت المشاركة، كلما كان التعلم أعمق، لكن في كثير من الأحيان يقوم الطلاب بعمل سلبي منخفض المشاركة".
70 % من محتوى
الفصل الدراسي سلبيوأشارت ستيفنسون
إلى أنه "في دراستنا، تم اعتبار نحو 70% من محتوى الفصل الدراسي سلبيًا (حيث
لم يكن لدى الطلاب سوى القليل من المدخلات الملحوظة).
وتابعت، وجدنا أن تعلم الطلاب يتحسن كثيرًا عندما يقضي الطلاب وقتًا أطول في الانخراط في أنشطة معقدة تعزز التعلم العميق والمفاهيمي.
تنظيم المعرفة
في هياكل مفاهيميةويتطلب التعلم
العميق تنظيم المعرفة في هياكل مفاهيمية، والتي نعلم أنها تعمل على تحسين الاحتفاظ
بالمعلومات وبالتالي تحسين نتائج التعلم.
ويدعم التعلم العميق أيضًا المعرفة اللازمة للابتكارات، بحيث يمكن للتغييرات الصغيرة في خطط الدروس الحالية للمعلمين والتدريس أن تزيد بشكل كبير من مشاركة الطلاب وبالتالي نتائجهم الإجمالية.
كيفية تعديل أنشطة الفصول الحاليةويحتاج المعلمون
إلى التفكير في كيفية تعديل أنشطة الفصول الدراسية الحالية، بحيث تكون هناك المزيد
من المهام التي ترتبط في التعلم العملي.
وتعد المشاركة التفاعلية في الفصول الدراسية هي المكان الذي يشارك فيه الطلاب في أنشطة مع طلاب آخرين تحفزهم على تطوير فهم أعمق، كما يصدرون الأحكام ويقترحون وينتقدون الحجج والآراء،
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