هجوم مُفاجئ.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على 10مخالفين لتهريبهم كميات من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش



ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين



مقيمين لارتكابهما حوادث سرقة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

