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صحيفة تواصل الالكترونية

هجوم مُفاجئ.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بعدة مناطق

القات المخدر - جازان - المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

القبض على 10مخالفين لتهريبهم كميات من القات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 10مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش

ففي الرياض، ألقت الشرطة القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
 وضبط بحوزته سلاح أبيض ومبالغ مالية، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مقيمين لارتكابهما حوادث سرقة

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية لارتكابهما حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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