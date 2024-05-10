نزهة مختلفة.. أفضل الأنشطة في حديقة جنغل لاند بجدة (قرية مرسال)

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جنغل لاند أو قرية مرسال، يعتبرها البعض من
عجائب مدينة جدة وتعد نموذجاً مصغراً لأرض الأدغال.
إثارة وتشويق
لزوار جنغل لاند:تقدم جنغل لاند
الكثير من الإثارة والتشويق لزوارها عن طريق ألعابها المتنوعة مثل ألعاب الصاروخ
والفورمولا والدوامة.
إضافة إلى بيت الرعب الذي يفضله البعض ويجد فيه متعته، كما تنظم القرية عروض سيرك مبهرة التي تجذب صغار السن لها.
كما تعد من أجمل المنتزهات في جدة والوجهة المفضلة لمحبي المغامرات والمرح. حيث تتيح لزوارها الاستمتاع بالتنزه بين المناظر الطبيعية كما تبدو في أجواء تتسم بالبرودة على عكس مدينة جدة المعروفة بأجوائها الحارة المشمسة.
طابع إفريقي:كما تعد قرية
جنغل لاند من أهم الاماكن السياحية في جدة التي تجذب أعداد كبيرة من السياح
الداخليين والخارجيين، وتتميز هذه القرية بالطابع الإفريقي.
وتم افتتاح قرية جنغل لاند جدة في عام 1999 وسميت هذه القرية بأرض الأدغال، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانيات والتجهيزات لتكون واحدة من أفضل نزهات جدة.
أفضل الأنشطة في
جنغل لاند:
- يمكنك الاستمتاع مع ألعاب التشويق والإثارة في قرية جنغل لاند في جدة مثل: لعبة الفورمولا ولعبة الصاروخ ولعبة الدوامة.
- استمتع باللعب مع عائلتك في الألعاب العائلية المشتركة كلعبة بيت الأشباح ولعبة سيارات التصادم ولعبة السفينة.
- يوجد داخل القرية سيرك كبير والذي يتم فيه تقديم العروض الاستعراضية المختلفة وعروض الأسود ويتم فتح السيرك أثناء الإجازات الصيفية فقط، كما تقوم القرية بعمل عروض على الأسعار في الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية لجذب أكبر عدد من الأشخاص.
- الاستمتاع بالتسوق داخل جنغل لاند في جدة حيث توجد الكثير من المحال التجارية الصغيرة التي تعرض العديد من المنتجات بأسعار مخفضة، ويتم عمل عروض يومية ومسابقات وهدايا على مدار اليوم.
- يمكن أخذ بعض الصور التذكارية في جميع مناطق قرية جنغل لاند جدة، وقضاء جو من المرح والسعادة مع الزائرين.
- توجد ألعاب مخصصة للأطفال والتي تعطي لهم طاقة إيجابية كبيرة كلعبة الفناجيل ولعبة الساقية ولعبة التسلق.
توجد العديد من المطاعم والكافيهات داخل جنغل لاند جدة التي تقوم بتقديم المأكولات المحلية والعالمية والمشروبات الطازجة وتقديمها بإسلوب متحضر وذوقٍ رائع.
- اقضِ وقت ممتع مع الألعاب المائية كلعبة الشلال ولعبة زولو لاند ولعبة المراكب المائية، كما يمكنك الاستمتاع بألعاب الفيديو جيم الرائعة في جنغل لاند جدة .
أسعار تذاكر جنغل لاند بجدة:
الفرد 35 ريالا شاملة الوجبات وهدايا للأطفال.
الأطفال أقل من 3 سنوات مجانًا.
سعر اللعبة الواحدة من 5: 25 ريال.
أوقات عمل جنغل
لاند بجدةجميع أيام
الأسبوع من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 1:00 ليلًا، ماعدا
يومي الخميس والجمعة من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا.
موقع جنغل لاند
أو قرية مرسال بجدة على الخريطة:
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