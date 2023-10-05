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منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً

الضباب
أمطار وأتربة وضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل محافظة "تبوك وتيماء".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل" طريف وعرعر".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "بدر والعيص والعهد ووادي الفرع وينبع ".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والطائف وأضم وميسان والكامل والقنفذة والجموم وخليص".
6 - منطقة الرياض وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة وحريملاء وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم".
7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
10 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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