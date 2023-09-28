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صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر.. “الأرصاد يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل"تيماء".
2 - منطقة نجران وتشمل، "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "خيبر والعلا والعيص ينبع وبدر والرايس والعهد ووادي الفرع والحناكية".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث ومدركة ويلملم والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والخرمة وتربة والمويه ورنية وجدة".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، ومركز الفطيحة”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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