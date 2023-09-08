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للتمتع بوقت رائع رفقة عائلتك.. قضاء يوم مختلف بحديقة الفوطة في الرياض

حديقة الفوطة
حديقة الفوطة
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يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.اضافة اعلان

يوم الإجازة

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة تواصل ، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.
حديقة الغوطة بالرياض

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة الغوطة بالرياض، والتي تتيح لك التمتع بوقت رائع رفقة عائلتك وأطفالك.



فلكي تمضي يومًا فريدًا، ننصحك بزيارة حديقة الغوطة الرياض للتنزّه في أرجائها، رُبما بصُحبة كتابٍ جيّد، أو بصحبة أشخاص مُقرّبين منك، فأنت على موعدٍ مع لحظات من المرح والاسترخاء سوف تقضيها في هذه الحديقة التي صُنّفت من أفضل حدائق الرياض.

عمرها 64 عامًا

حديقة الفوطة هي حديقة عامة في الرياض تجاوز عمرها 64 عاماً، وتعتبر الأكبر في المنطقة، وأسست لثقافة الحدائق، و"المذاكرة" خارج المنزل، كما يحيط بها منذ 40 عاماً مرسم فني وملعب الزهرة لكرة القدم.

كانت نخيلًا في الأصل

الحديقة كانت في الأصل نخيلاً للأمير ناصر بن سعود بن فرحان وآل المطير، يحيط به عدد من قصور أبناء الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، وقد أنشئت عام 1377 هـ في عهد الملك سعود بتنسيق من مهندس سوري.

لماذا سميت الفوطة

سُميت الحديقة عند بنائها بحديقة الغوطة، تيمناً بغوطة الشام، ثم سميت بعد ذلك بالفوطة، وأصبح هذا الاسم المتداول لها. وتبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتعد من أكبر وأقدم الحدائق في مدينة الرياض.



أنشطة يمكنك القيام بها في حديقة الفوطة


أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في حديقة الفوطة الرياض

جولة استكشافية

استهل نهارك من خلال جولة لاستكشاف كافة أنحاء حديقة الفوطه بالرياض ، حيث ستُوفّر لك فرصة للترتيب لسير باقي اليوم بالشكل المناسب.


الأشجار والمسطحات الخضراء


 وبالتأكيد لن تستطيع مقاومة تأمُّل العديد من الأشياء التي ستراها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار الظليلة و المسطحات الخضراء الواسعة.

أماكن الجلوس والاسترخاء

وإن وجدت نفسك بحاجة للاستراحة، فسوف تجد العديد من أماكن الجلوس المتفرّقة في أنحاء الحديقة كافة.

مسار المشي

متعة أُخرى ستختبرها عند القيام ببعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الرائعة، إذ أن حديقة الفوطه في الرياض تُقدّم مسارات خاصة بالمشي.

منطقة لعب الأطفال


ومن أجل أن يقضي أطفالك يومًا رائعًا، فقد وفّرت لهم الحديقة العديد من الألعاب التي تدخل البهجة والسرور عليهم.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى حديقة الفوطة

دخول مجّاني



المعالم القريبة من حديقة الفوطة

قد تظن أن نزهتك وصلت لنهايتها عند هذه الحديقة، بيد أنه في الواقع هناك أماكن سياحية في الرياض تقع بجوارها وننصحك بالمرور بها مثل منتزه الملك عبدالله الرياض على بُعد 5.90 كم و متحف قصر المصمك الرياض على بُعد 4.79 كم عن الحديقة.

الفنادق القريبة من حديقة الفوطة

من الفنادق القريبة التي نرشّحها لك، فندق فوكو الرياض الذي تفصله مسافة 4.07 كم عن الحديقة ويُعتبر من أفضل فنادق الرياض 5 نجوم.
كما أن "إنتركونتيننتال" الرياض الذي تفصله مسافة 4.35 كم عن الحديقة، يعتبر من أفضل فنادق الرياض 5 نجوم.



موقع حديقة الفوطة

يمكنك الوصول إلى موقع حديقة الفوطة الرياض عبر خرائط جوجل من خلال هذا الرابط: اضغط هنا

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