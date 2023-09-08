للتمتع بوقت رائع رفقة عائلتك.. قضاء يوم مختلف بحديقة الفوطة في الرياض

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يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع. اضافة اعلان





يوم الإجازة



عمرها 64 عامًا



كانت نخيلًا في الأصل



لماذا سميت الفوطة



أنشطة يمكنك القيام بها في حديقة الفوطة



جولة استكشافية



وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة تواصل ، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.حديقة الغوطة بالرياضنقدم لك اليوم نزهة لحديقة الغوطة بالرياض، والتي تتيح لك التمتع بوقت رائع رفقة عائلتك وأطفالك.فلكي تمضي يومًا فريدًا، ننصحك بزيارة حديقة الغوطة الرياض للتنزّه في أرجائها، رُبما بصُحبة كتابٍ جيّد، أو بصحبة أشخاص مُقرّبين منك، فأنت على موعدٍ مع لحظات من المرح والاسترخاء سوف تقضيها في هذه الحديقة التي صُنّفت من أفضل حدائق الرياض.حديقة الفوطة هي حديقة عامة في الرياض تجاوز عمرها 64 عاماً، وتعتبر الأكبر في المنطقة، وأسست لثقافة الحدائق، و"المذاكرة" خارج المنزل، كما يحيط بها منذ 40 عاماً مرسم فني وملعب الزهرة لكرة القدم.الحديقة كانت في الأصل نخيلاً للأمير ناصر بن سعود بن فرحان وآل المطير، يحيط به عدد من قصور أبناء الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، وقد أنشئت عام 1377 هـ في عهد الملك سعود بتنسيق من مهندس سوري.سُميت الحديقة عند بنائها بحديقة الغوطة، تيمناً بغوطة الشام، ثم سميت بعد ذلك بالفوطة، وأصبح هذا الاسم المتداول لها. وتبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتعد من أكبر وأقدم الحدائق في مدينة الرياض.أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في حديقة الفوطة الرياضاستهل نهارك من خلال جولة لاستكشاف كافة أنحاء حديقة الفوطه بالرياض ، حيث ستُوفّر لك فرصة للترتيب لسير باقي اليوم بالشكل المناسب.





الأشجار والمسطحات الخضراء

أماكن الجلوس والاسترخاء



مسار المشي



منطقة لعب الأطفال







أوقات العمل



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