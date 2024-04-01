"قيامها مغفرة وخير من ألف شهر".. فضائل ليلة القدر وحكمة إخفائها

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يتحرى المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خاصة في الليالي الوترية منها، لما فيها من الفضل العظيم ورحمات الله ومغفرته التي تتنزل على عباده فيها.



فضائل ليلة القدر:



الحكمة من إخفاء ليلة القدر:



فضل قيام شهر رمضان كاملًا:



وفي تأويله قولان:



1-فيها تنزل القرآن: "إنا أنزلناه في ليلة القدر".2- خير من ألف شهر: " ليلة القدر خير من ألف شهر".3- كلها سكينة :" سلام هي حتى مطلع الفجر".4- قيامها مغفرة :" قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". رواه البخاري.وكشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الحكمة من إخفاء ليلة القدر.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الله تعالى أخفى ليلة القدر من أجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان.وأضاف أن الحكمة من إخفاء ليلة القدر هو الاجتهاد والحصول على أعلى الأجر، أجر قيام الشهر وأجر قيام ليلة القدر.وأكد أن قيام رمضان كاملًا له فيه فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له من تقدم من ذنبه".وأشار إلى أن فضل ليلة القدر، أنها كما ورد في كتاب الله خير من ألف شهر.ليلة القدر مكفرات للذنوب:وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر".أحدهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له الأعمال كبيرة ولا صغيرة.والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب وأنها لا تكفر الكبائر بحال.قيام ليلة القدر:وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر: إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا والجمهور على: أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح، فدلّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه على: أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب وهي:1- صيام رمضان.2- قيام رمضان.3- قيام ليلة القدر.