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صحيفة تواصل الالكترونية

وجه فرنسا الحقيقي.. قتل عشوائي بالشوارع وطوابير على بنوك الطعام

بنوك طعام فرنسا
بنوك طعام
أ أ
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بالرغم مما يشاع عن تقدم البلدان الأوروبية في العمران والتحضر، لكن يبقى هناك وجها آخر غير مكشوف عنه، وهو ما وقع في إحدى دول القارة العجوز وتحديدا في فرنسا.اضافة اعلان

قتل أمام المارة في مارسيليا:


وتناقلت وسائل إعلام مشهدا صادما أمام أعين المارة، حيث هاجم ملثم ثلاثة  أشخاص بسلاح رشاش كانوا متوقفين بأحد شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية.

 ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة إقدام الملثم بكل جرأة على إطلاق النار على الأشخاص، حيث نتج عن ذلك مقتل شخصين وإصابة آخر.




طوابير على بنوك الطعام بفرنسا:


وكان طلاب فرنسيون قد نظموا اعتصاما في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية.
في حين اصطف آخرون أمام بنك الطعام في ليون، للحصول على حصتهم من المساعدات الغذائية.




وشارك عدد كبير من الطلبة في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، مطالبين بإيجاد حل للغلاء وارتفاع تكاليف نفقات المعيشة، لاسيما على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.

يأتي هذا بالتزامن مع ما وثقه ناشطون ومدونون من مشاهد لطابور من الطلبة أمام بنك الطعام في ليون بجنوب شرق فرنسا، منتظرين الحصول على المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.

كما شهدت فرنسا احتجاجات متقطعة، للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعيشة بات معها التضخم وارتفاع الأسعار في أولويات شكوى المواطنين.

الجوع ينهش البريطانيين:


وفي أبريل الماضي تكرر الأمر في بريطانيا، حيث  قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37% إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد في عام ، حيث يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.




وأوضحت الشركة  تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة أن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال.

أضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

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