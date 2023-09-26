المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟

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سادت حالة من القلق في بعض لدول الأوروبية، بعد أن طفت مشكلة إشعاعات الهواتف الخلوية على السطح مجددًا، وسط تحذيرات من خطر ما تصدره على حياة الملايين. اضافة اعلان





فرنسا تحظر مبيعات هواتف آيفون 12



بلجيكا تفتح تحقيقات موسعة



النسبة المطلوبة من الإشعاعات الصادرة عن آيفون



العلماء مختلفون حول مخاطر الإشعاعات



كيف يتم قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية؟



خطوات الحد من انتشار إشعاعات الهواتف الذكية



وحسب "سكاي نيوز" فقد قررت السلطات الفرنسية حظر مبيعات هواتف آيفون 12، بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه.وعلى إثرها قامت بلجيكا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الشأن، بعد أن حذر الخبراء من تفشي ظاهرة الإشعاعات المنبثقة من الهواتف.وفي باريس، كشف تقارير رسمية أن نسبة الإشعاعات الصادرة عن آيفون 12 بلغت 5.74 واط لكل كجم، وذلك خلال وجوده في اليد أو الجيب، وهو أعلى من معيار الاتحاد الأوروبي البالغ 4 واط لكل كجم.في حين يُظهر موقع أبل الرسمي أن مستوى الإشعاع الصادر عن أيفون 12 عندما يكون بالقرب من الرأس أو الجسم يبلغ بأقصى الأحوال 1.17 واط لكل كجم.فيما لا يزال العلماء مختلفين حول مخاطر الإشعاعات التي تصدرها الهواتف الذكية والدور السلبي على جسم الإنسان، ونسبة الضرر التي تسببها.ويتم قياس إشعاعات كهرومغناطيسية، بطريقة علمية، وهي تُعرف بـ Specific absorption rate واختصاراً بـ SAR"".ونصح الخبراء، حاملي الهواتف الذكية، بضرورة تصفح دليل الاستخدام الخاص بهاتفهم، لمعرفة نسبة الإشعاعات الصادرة عنه، والتي تكون مكتوبة عادة بعد عبارة "SAR"، أو يمكن إيجادها على الموقع الرسمي للشركة المصنعة للهاتف.وللعلم؛ فإنه كلما كانت نسبة الإشعاعات أقل من 1 واط لكل كجم كلما كان ذلك أفضل، كما يمكن للمستخدم أن يقوم ببحث على جوجل عبر كتابة طراز الهاتف مرفقًا بعبارة SAR، لتجنب خطر الإشعاعات وحفاظًا على سلامة الجميع.