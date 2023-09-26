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صحيفة تواصل الالكترونية

المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟

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إشعاعات الهواتف الذكية
أ أ
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سادت حالة من القلق في بعض لدول الأوروبية، بعد أن طفت مشكلة إشعاعات الهواتف الخلوية على السطح مجددًا، وسط تحذيرات من خطر ما تصدره على حياة الملايين.اضافة اعلان

فرنسا تحظر مبيعات هواتف آيفون 12

وحسب "سكاي نيوز" فقد قررت السلطات الفرنسية حظر مبيعات هواتف آيفون 12، بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه.

بلجيكا تفتح تحقيقات موسعة

وعلى إثرها قامت بلجيكا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الشأن، بعد أن حذر الخبراء من تفشي ظاهرة الإشعاعات المنبثقة من الهواتف.

النسبة المطلوبة من الإشعاعات الصادرة عن آيفون

وفي باريس، كشف تقارير رسمية أن نسبة الإشعاعات الصادرة عن آيفون 12 بلغت 5.74 واط لكل كجم، وذلك خلال وجوده في اليد أو الجيب، وهو أعلى من معيار الاتحاد الأوروبي البالغ 4 واط لكل كجم.
 في حين يُظهر موقع أبل الرسمي أن مستوى الإشعاع الصادر عن أيفون 12 عندما يكون بالقرب من الرأس أو الجسم يبلغ بأقصى الأحوال 1.17 واط لكل كجم.

العلماء مختلفون حول مخاطر الإشعاعات

فيما لا يزال العلماء مختلفين حول مخاطر الإشعاعات التي تصدرها الهواتف الذكية والدور السلبي على جسم الإنسان، ونسبة الضرر التي تسببها.

كيف يتم قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية؟

ويتم قياس إشعاعات كهرومغناطيسية، بطريقة علمية، وهي تُعرف بـ Specific absorption rate واختصاراً بـ SAR"".

خطوات الحد من انتشار إشعاعات الهواتف الذكية

ونصح الخبراء، حاملي الهواتف الذكية، بضرورة تصفح دليل الاستخدام الخاص بهاتفهم، لمعرفة نسبة الإشعاعات الصادرة عنه، والتي تكون مكتوبة عادة بعد عبارة "SAR"، أو يمكن إيجادها على الموقع الرسمي للشركة المصنعة للهاتف.
وللعلم؛ فإنه كلما كانت نسبة الإشعاعات أقل من 1 واط لكل كجم كلما كان ذلك أفضل، كما يمكن للمستخدم أن يقوم ببحث على جوجل عبر كتابة طراز الهاتف مرفقًا بعبارة SAR، لتجنب خطر الإشعاعات وحفاظًا على سلامة الجميع.

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