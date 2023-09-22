عهد الاستدامة والتطور.. المملكة تحقق 40 مشروعًا تنمويًا في 2022

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تعيش المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- عهد الاستدامة والنمو والتطور، ونشهد فيه قفزات كبيرة وخطوات غير مسبوقة في جميع المجالات داخليًا وخارجيًا. اضافة اعلان





المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم



ورسمت هذه القفزات ملامح المملكة، وأرست دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية، ورسخت دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، جعلتها ضمن أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم.ومن عامٍ إلى عامٍ ومع كل احتفاء بيوم الوطن، يحتفل الوطن أيضاً بمنجزات جديدة داخلياً وخارجياً.منجزات تنويةومنذ الاحتفاء باليوم الوطني في العام الماضي 2022م، شهدت المملكة أحداثًا وحققت منجزات وقفزات تنموية منها: إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لـ:مطار الملك سلمان الدولي- الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في التنوع الاقتصادي.- المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.- الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.- صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة.- شركة تطوير المربع الجديد؛ بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض.4 مناطق اقتصادية خاصة- إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة؛ تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.- إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" وتطويرهما؛ وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره.- مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.- الإستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".- المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ بهدف جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.- إطلاق شركة "داون تاون السعودية" لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.- إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تُرسّخ دور المملكة كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.- إطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة "سير".تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية.- قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية.- اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة.- تطوير جزيرة "سندالة"، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.- ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.- تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.- تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد.- تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض؛ لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.إنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد- سمو ولي العهد يُعلن مع عددٍ من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.- افتتاح دورة الألعاب السعودية الأولى 2022م.- ترؤس سمو ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بإندونيسيا.- توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، خلال القمة السعودية الصينية.- مشاركة سمو ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.الفوز بجوائز التميّز الحكومي- ترؤس سمو ولي العهد وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في باريس.- استضافة المملكة أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية.- استضافة المملكة اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة.- استضافة المملكة قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في جدة.- مشاركة المملكة في حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا في مدينة جوهانسبرغ.- فوز المملكة بـ 6 من جوائز التميّز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022.- إنهاء المملكة لعمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، حيث شملت (8455) شخصًا.شهادات تميز ومراكز مرموقة- تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022م.- فوز المملكة بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية.- تحقيق المملكة 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023".- تحقيق المملكة المركز الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية.- إطلاق المملكة الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) بولاية فلوريدا.- تحقيق المملكة المركز (17) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.- فوز المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة "الإيكاو" تأكيدًا لدورها الريادي عالميًا.- ترؤس سمو ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الهند.