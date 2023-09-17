من كارثة إعصار ليبيا إلى جنوب أفريقيا.. الفيضانات تجتاح 9 دول خلال أسبوعين (تفاصيل)

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اجتاحت الفيضانات العديد من الدول خلال الأسبوعين الماضيين مخلفة وراءها آلاف القتلى والمفقودين، وكان الفيضان الأعنف في دولة ليبيا. اضافة اعلان



وحصدت الفيضانات والأعاصير أرواح آلاف الأشخاص في العديد من دول العالم كما تسببت في الإضرار بالبنية التحتية وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي والعمارات السكنية.





1- إعصار ليبيا



2- هونج كونج



3- اليونان



4- تركيا:



5- إسبانيا



6- البرازيل:



7- الولايات المتحدة



8 - تايوان وجنوب الصين:



في ليبيا حيث كان الإعصار الأعنف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقطوقال فريق أرسلته الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إن حوالى رُبع المباني في درنة قد تحطم أو تضرّر جراء الإعصار الذي ضرب المدينة قبل نحو أسبوع.وقال الفريق إن نحو 900 مبنى قد تدمّر كلياً، بينما تدمّر جزئياً نحو 200 مبنى، فيما تغطّى بالطين نحو 400 مبنى آخر.في هونج كونج، اقتلع الإعصار الأشجار وأغرق المدينة بشكل كامل متسببا في أضرار بالجملة وتلفيات وخسائر مادية كبيرة.اليونان فى البداية وتسببت فى قدر من الأمطار، أكثر مما يسقط خلال عام كامل، وتحولت الشوارع إلى أنهار مميتة واختفت قرى كاملة وأجبرت عمال الطوارئ على استخدام القوارب المسطحة لإنقاذ العائلات من منازلهم التي غمرتها المياه.وتسببت الفيضانات فى مقتل 15 شخص، ووصف رئيس الوزراء اليوناني العاصفى بأنها من بين الأقوى التي ضربت أوروبا على الإطلاق.وفي تركيا، لقي شخصان على الأقل مصرعهما إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في وادي إجنيدا شيشلي بمنطقة كيركلاريلي شمال غربي تركيا، حيث تم إنقاذ 6 أشخاص في الفيضانات بينما لا يزال 4 في عداد المفقودين في مهمة الإنقاذ المستمرة.وفتشت مركبات عسكرية ومروحيات المناطق المشجرة بعد أن قيل إن 12 شخصًا تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.وأفادت تقارير إسبانية، بأن فيضانات عارمة اجتاحت عددًا من البلدات في إقليم كتالونيا، وسط خسائر مادية فادحة.وذكر التلفزيون الإسباني الرسمي أن الأمطار هطلت بغزارة خلال الساعات الماضية وتسببت في فيضانات في العاصمة مدريد ومدينة فالنسيا وإقليمَي كتالونيا وكاسيتا لا مانتشا.وبحسب المصادر، غمرت المياه أقبية ومرائب للسيارات وعطلت حركة مترو الأنفاق في 3 مدن، وأثرت على حركة القطارات فائقة السرعة، كما حاصرت المياه أشخاصًا في سياراتهم وتسببت في تساقط أشجار.وشهدت الأمريكيتين أمطارا غزيرة وفيضانات تسبت فى مصرع 30 شخصا على الأقل فى البرازيل.كما شهدت الولايات المتحدة فيضانات عارمة ألقت بظلالها على مهرجان الرجل المحترق فى ولاية نيفادا.كما كانت هناك عواصف مميتة غير مسبوقة بسبب إعصار ساولا وهايكوى في كل من تايوان وجنوب الصين.