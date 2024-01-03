عاجل.. كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور 1445؟ .. والتسجيل على النظام

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تقترب اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة من الانتهاء، فيما ينتظر الطلاب والطالبات إعلان النتائج.





كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور 1445؟ اضافة اعلان



كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور



كيفية التسجيل للطلاب الجدد



وسهلت وزارة التعليم الأمور على الطلاب من خلال نظام نور المخصص الذي يتيح للطلاب الاستعلام الفوري عن نتائجهم بسهولة ويسر.1- قم بزيارة موقع نظام نور الالكتروني.2- بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.3- ثم بعد ذلك أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.4- انقر على خانة تسجيل الدخول.5- بعد ذلك انتقل إلى الاستعلام عن النتائج واختر المرحلة الدراسية.6- ثم أدخل رقم الهوية ورمز التحقق الخاص بالطالب.7- في الأخير قم بلانقر على خيار البحث عن النتيجة.للطلاب الجدد الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات نظام نور والاطلاع على نتائجهم، يمكنهم اتباع الخطوات التالية لإنشاء حساب جديد:1-، قم بزيارة نظام نور الرسمي.2- بعد ذلك انقر على خيار التسجيل باستخدام رقم الهوية.3- املأ البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.4- ثم قم بإنشاء كلمة مرور قوية.5- بعد ذلك أدخل رمز التحقق المرئي.6- ومن ثم انقر على زر التسجيل.7- استكمل باقي البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.يعد نظام نور وسيلة فعالة للاستعلام عن النتائج، ومن خلاله تسهل وزارة التعليم على الطلاب وأولياء الأمور مراقبة تقدم الطلاب والاستعداد للمرحلة القادمة في رحلتهم التعليمية.