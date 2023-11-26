الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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بهمة وشغب.. طلاب المملكة يواصلون مسيرتهم في الفصل الدراسي الثاني (صور)

الطلاب
انطلاق الفصل الدراسي الثاني
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بعد تمتع الطلاب بإجازة 10 أيام، انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت إدارات التعليم بمناطق المملكة، ملايين الطلاب.اضافة اعلان
وبهمة وشغف ووسط حالة من البهجة والتفاؤل عاد اليوم ملايين الطلاب إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي الذي يمتد لـ 90 يوم.


"تعليم الرياض" يستقبل 1.2مليون طالب

ففي الرياض، عاد أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
 وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.


 وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.
 وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

نصف مليون طالب بالشرقية يعودون لمقاعد الدراسة

كما عاد نصف مليون طالب وطالبة اليوم، إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
 وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة أكملت استعداداتها للعودة للدراسة، حيث هيأت أكثر من 1994 مدرسة، لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين يقف على تعليمهم 29 ألف معلم ومعلمة، وقامت بتوزيع المقررات الدراسية، وإيصالها للمدارس حيث تم توزيع وإيصال 577038 مقرراً.


 وأشار إلى أن الإدارة أطلقت حملة إعلامية تتحدث عن دور الأسرة وأهميتها في عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، والتحفيز والتهيئة للعودة للدراسة بقوة ونشاط، وتحقيق بداية جادة، بتوفير متطلبات العملية التعليمية، وبث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

"تعليم عسير" يستقبل 280 ألف طالب

وفي منطقة عسير، عاد 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.


 وأوضحت الإدارة إتمام تهيئة البيئات التعليمية والتجهيزات الأساسية، وترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى إعداد خطط لزيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية؛ بهدف تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد صالح عقالا، وفق خطة عمل منظمة بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية.

"مدارس نجران" تستقبل أكثر من 161 ألف طالب

ومع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني اليوم، انتظم أكثر من 161 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بـ "تعليم نجران" وسط تجهيزات مدرسية مميزة وبيئة تعليمية جاذبة.


تعليم جازان يكمل جاهزيته لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب

كما أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة، للعودة إلى مقاعد الدراسة.


مدارس تبوك تستقبل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

في الوقت نفسه، استقبلت إدارة التعليم في منطقة تبوكأكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1200 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي.


مدارس تعليم الباحة جاهزة لاستقبال الطلاب

وبعد أن اعتمدها مدير عام التعليم، يتوجه ما يقارب 400 مشرف تربوي ومشرفة بإدارة تعليم الباحة مطلع الفصل الدراسي الثاني لزيارة مختلف المدارس وتنفيذ خطط الدعم والمساندة والتي تمتد طيلة أيام الأسبوع الأول؛ بهدف متابعة مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات والاحتفاء بعودتهم، وتقديم العون والمساعدة لمديري ومديرات المدارس نحو تنفيذ البرامج التعليمية والتربوية.

اعتماد موعد الدوام الشتوي في مدارس المملكة

واعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1445/5/12هـ، تم اعتماد تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع مدارس المملكة.
واعتمدت الإدارات العامة للتعليم بالمناطق مواعيد الدوام الشتوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 8 صباحًا.



جدول أسابيع الفصل الدراسي الثاني





 الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

1 - إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني:
من يوم الجمعة 1445/6/23هـ
إلى يوم السبت 1445/7/1هـ.
2 - إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 1445/7/13هـ.
3 - إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
4 - إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
5 - إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
6 - إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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