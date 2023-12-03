الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. "دفعة شهر ديسمبر" السؤال الأكثر تداولا على حساب المواطن.. بماذا أجاب؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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يتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن  مع أسئلة عديدة للمستفيدين بشأن دفعة شهر ديسمبر الجاري.

تساؤلات عديدة تلقاها الحساب:



وتلقى الحساب تساؤلات كثيرة ومتعددة بشأن تلك الدفعة وأجاب على معظمها.

وقال أحد المستفيدين: "هل ارتفع الحد إلى 20 ألف أو باقي على 18 ألف".

وردا على ذلك، أضاف حساب المواطن: "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

موعد صرف الدعم:


وتساءل مستفيد آخر قائلا: "أنا مؤهل لكن مكتوب لايوجد دفعه هذا الشهر.. متى سيصرف لي ؟".

وردا على ذلك، أضاف الحساب: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر " حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10ديسمبر ".

الحاسبة التقديرية للبرنامج:


تتيح الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من الدعم.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 73 من حساب المواطن – لشهر ديسمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر"".

وأتاح معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(من هنا).

وقال البرنامج: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم


وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:

- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن.
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم


وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.
 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

التعديلات الجديدة 



تتضمن التعديلات الجديدة:

- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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