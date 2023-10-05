"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

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في حدث استثنائي غير مسبوق، كشف مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنّ الشهر الفائت كان شهر سبتمبر الأكثر حرًّا على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم. اضافة اعلان

وحسب "العربية"، فقد تخطّى ما تم رصده في سبتمبر، الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.





متوسط حرارة سطح الكوكب



زيادة معدل درجات الحرارة في العالم



وبلغ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم، 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة"، تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.وفي تقريره الشهري، بين المرصد أن معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.وأشار إلى أن متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مبينًا أن سبتمبر المنصرم كان "شهراً متطرّفاً" قرّب العام 2023 أكثر لأن يصبح "العام الأكثر حرّاً".وأضاف أن هذا المعدل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.وقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجةوتأتي هذه المؤشرات التي أعلن عنها المرصد، لتؤكد أن العالم بات أقرب من أيّ وقت مضى لبلوغ الحد الأقصى، الذي أقرته اتفاقية باريس المناخية، مستهدفة وقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية.حرارة الأرض ترتفع بشكل متسارعوفق تقديرات برنامج متخصص بالذكاء الاصطناعي، فإن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع بأكثر مما تم تقديره سابقًا، وسط تحذير شديد أطلقه العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.