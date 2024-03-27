تنذر باقتراب رحيله.. 7 أشياء يفعلها الشخص قبل مفارقته الحياة

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تطرأ العديد من التغيرات على تصرفات وأفعال الناس قبل أن يفارقوا الحياة، وربما اعتبرها البعض نذيرًا بدنو الآجال والاستعداد للرحيل.

وكشفت ماريا سينفيلد، التي تعمل ممرضة في مؤسسة ماري كوري الخيرية لرعاية العجزة، كيف يتصرف الناس وماذا يحدث لأجسادهم مع اقتراب الموت، من واقع مشاهدتها للعديد من الحالات.

بعض التغيرات الجسدية التي يظهرها الأشخاص الذين أوشكوا على الرحيل قد تبدو أيضًا مثيرة للقلق بعض الشيء، ولكنها كلها جزء من العملية الطبيعية.

أوجزت سينفيلد العلامات السبع التالية التي قد تشير إلى أن الشخص يقترب من خط النهاية في الحياة.





1. بطء الحركة



تبدو حركة أولئك الأشخاص بطيئة إلى حد كبير، لأنهم يصابون بالإرهاق الشديد في الأسابيع والأيام الأخيرة. ويظهر ذلك عند القيام بمهام بسيطة، مثل الحديث مع أحد أو تناول الطعام.





2. تناول كميات أقل من الطعام



3. الشعور بالدفء أو البرودة على غير العادة



4. تغيرات في نمط التنفس



5. أصوات القعقعة



6. الرغبة القوية في قول أو فعل شيء ما



7. الشعور بالارتباك



قالت سينفيلد لصحيفة "ديلي ميل": "في كثير من الأحيان لا يستخدم الشخص قدرًا كبيرًا من الطاقة، ولا يكون نشطًا، لذا فهو يحتاج إلى كمية أقل من الطعام والشراب"، وهذا غالبًا ما يصبح "مصدر قلق" رئيس للعائلات.علامة أخرى على أن شخصًا ما قد يكون في الأيام الأخيرة من حياته، حيث يكافح لتنظيم درجة حرارة الجسم، مما قد يجعله يشعر بالدفء أو البرودة بشكل غير عادي.عندما يبدأ جسم الشخص في التباطؤ، تتباطأ أيضًا الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى ظهور هذه العلامة.في الساعات الأخيرة من حياته، يتغير نمط التنفس لدى الشخص، ليصبح أبطأ وأقل سطحية.وقالت: "قد تكون التغيرات في التنفس صغيرة ولطيفة لدرجة أن الأسرة قد لا تلاحظ توقف المريض عن التنفس لفترات أطول".في بعض الأحيان عندما يتغير تنفس الشخص ويفقد وعيه أيضًا، فقد يصبح غير قادر على إزالة الإفرازات في فمه أو في حلقه. وهذا ينجم عنه صوت "قعقعة" يمكن أن يكون سماعها "مؤلمًا للغاية".ومع ذلك، أوضح سينفيلد أن هذه الأصوات لا تسبب للشخص الذي يحتضر أي ضيق أو ألم. علاوة على ذلك، فإن تغيير وضعية الشخص يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة.عندما يشعر الشخص بأنه يقترب من لحظة النهاية، غالبًا ما يرغب في القيام بشيء ما أو قول شيء لم يفعله من قبل.قالت سينفيلد: "أتذكر مريضًا معينًا كان منزعجًا لأنه كان بحاجة إلى التحدث إلى أحد أفراد الأسرة الذي لم يتحدث معه لبعض الوقت، لكننا تمكنا من إيصال هذا الفرد إليهم".وأضافت متذكرة: "لقد كانوا يشعرون بالأسى الشديد قبل ذلك، وقد أحدثت رؤية أحد أفراد الأسرة فرقًا حقيقيًا".في حين كان بعض البعض الناس ينادون أحباءهم المتوفين كما لو كانوا معهم في الغرفة.مشكلة أخرى يعاني منها بعض الناس في مرحلة الاحتضار، هي الارتباك، والذي قد يظهر على شكل هلوسة تأتي فجأة.وأضافت ممرضة دار الرعاية: "أحيانًا يمكن أن يحدث الارتباك عندما يكون الشخص نائمًا بعمق. في تلك الساعات القليلة الماضية، كان من الممكن أن يفقد هذا الشخص وعيه، ثم يستيقظ منه، لأن هذا ما يحدث بشكل طبيعي، ثم يستيقظ في بيئة تبدو غريبة".