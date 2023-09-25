الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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تتقدمها مشاعر البهجة.. طلاب المملكة يرسمون لوحة من الفخر عنوانها اليوم الوطني

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طلاب المملكة يحتفلون باليوم الوطني
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وسط مشاعر البهجة والسعادة، ترتكز على جذور من الفخر والانتماء.. احتفلت المدارس في مختلف المناطق باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

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وبكل فخر وبهجة واعتزاز بوطن العطاء، شارك المدير العام لتعليم نجران أبناءه الطلاب بمدرسة ابن كثير الابتدائية والمتوسطة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني.

 

مدارس الرياض تحتفل باليوم الوطني

وصباح اليوم، انطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93 في جميع مدارس تعليم الرياض.
وباللغة الصينية قدم طلاب الثانوية بتعليم مكة، الإذاعة الصباحية تعبيرًا عن اعتزازهم وانتمائهم للوطن وذلك بمناسبة اليوم الوطني 93.



مدارس الباحة تحتفي بطريقتها الخاصة

مدير عام التعليم شارك الطلاب فرحتهم بوطنهم، وعمت مظاهر الفرح والسرور جميع مدارس المنطقة ابتهاجاً باليوم الوطني.




بحزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة، احتفلت مدارس تعليم الشرقية بذكرى اليوم الوطني، وذلك بالتزامن مع احتفالات مدراس الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

 

جامعة القصيم تحتفل غدًا باليوم الوطني

وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم ، تقيم جامعة القصيم غدًا، احتفالها بمناسبة اليوم الوطني، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.



واليوم، عاد الطلاب في مدارس وجامعات المملكة إلى مقاعد الدراسة، بعد انتهاء أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، استمرت من الخميس حتى الأحد.

 

الاحتفال باليوم الوطني

ويبدأ الاحتفال باليوم الوطني من يوم الاثنين 1445/3/10هـ، الموافق ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ، الموافق الخميس ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.


الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني

وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها:
1 - إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن.
2 - تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
3 - تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم.


فعالية القائد القدوة

وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب.

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