الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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أين تقضي إجازة اليوم الوطني؟.. جولة في أهم الحدائق والمنتزهات

حديقة الملك عبدالله بالرياض
حديقة الملك عبدالله الرياض
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تحتفل المملكة، غدًا السبت، باليوم الوطني الثالث والتسعين، وبهذه المناسبة يحصل الطلاب على إجازة يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م.اضافة اعلان
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن السبت 23 من سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وتعد المناسبة فرصة للأسر للخروج في الأماكن العامة. وفيما يلي 10 منتزهات تمثل الوجهة المفضلة لكثير من العائلات للخروج في يومي العطلة:

حديقة الملك عبدالله بالرياض


منتزه الملك عبد الله الذي افتتح أمام الجمهور في عام 2013، هو من أهم معالم الرياض الترفيهية، يتميز بتصميم مبتكر بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، ويتميز بمناظر طبيعية خضراء ومسطحات مائية رائعة الجمال، ويعد واجهة سياحية لأهالي المنطقة وللزائرين إلى المدينة.




حديقة حيوانات الرياض


تحتضن الحديقة عددًا من الحيوانات ومجموعة مختلفة من الطيور، سوف تبتهج عند رؤيتها والتعرّف أكثر على البيئة التي تعيش فيها مثل هذه المخلوقات، وتضم مزرعة الأطفال، حيث سيلتقون ببعض الحيوانات الأليفة التي سينجذبون لرؤيتها.




حديقة الغدير بجدة


تتميَّز بالمسطحات الخضراء والهدوء، بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال تمكنهم من قضاء أجمل الأوقات مع أهاليهم وأمتعها، كما تمتاز بوجود مضمار صغير للمشي.


منتزه الملك فهد بالدمام


يعتبر منتزه الملك فهد بالدمام من أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة الشرقية وأكثرها جذباً للزوار، يقع على طريق الدمام الظهران السريع. وتضم حديقة العائلات التي تحتوي على بحيرة على شكل دائرتين وترتبط بممر مائي ويعلوها ثلاثة جسور محاطة بأرضيات من البلاط المتداخل. تغطي المسطحات الخضراء مناطق شاسعة من المنتزه.
 

منتزه التلال بالمدينة


منتزه التلال المدينة المنورة افتتح أمام الزوّار وللعائلات على وجه الخصوص، كونها مصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية بالمنطقة للعائلات، لتُصبح ملجأً يأتون إليه للابتعاد عن ضوضاء الحياة وللتمتّع بأوقات من التأمُّل والراحة.



حديقة الزيتون بحائل


تقع حديقة الزيتون على طريق الملك عبد العزيز في المنتزه الغربي، وسميت بحديقة الزيتون لأنها تحتوي على مساحات خضراء محاطة بأشجار الزيتون. ويمكن الاستمتاع بوقتٍ عائلي رائع تبعًا لوجود أماكن ومساحات آمنة ومخصصة للعب الأطفال، بجانب وجود أكشاك لتناول وجبات خفيفة وممشى لممارسة رياضة المشي.


حديقة الملك خالد في بريدة 


تعتبر واحدة من أكبر منتزهات القصيم، وتستقبل العائلات، وهي مليئة بالمساحات الخضراء الشاسعة وملاعب الأطفال، وتقام فيها الكثير من الاحتفالات والمناسبات في الأعياد الدينية والوطنية. كما يوجد فيها برج مياه بريدة الشهير بتصميمه الفريد والذي يضفي شكلاً جميلاً على الحديقة.
 

القرية التراثية بجازان


من أهم الأماكن السياحية في جازان، وتعد القرية من أشهر المعالم الحضارية في المدينة، وحصلت على جائزة أفضل موقع للجذب السياحي على مستوى المملكة. ويوجد بها عدد كبير من المتاحف والراغبين في عرض الأعمال للزائرين.


منتزه أبو خيال في أبها


منتزه أبو خيال أحد أهم المقاصد السياحية في أبها، وهو من أجمل المنتزهات، نظرًا لموقعه الفريد يرسم للزائر لوحة طبيعية نادرة الوجود، لما يحويه من تنوع في النباتات والأشجار الوارفة. تم تصميم المنتزه ليكون ممشى رائعًا، وبه أيضًا مساحات للجلوس، وقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة.


حديقة الملك فهد في خميس مشيط


تعتبر واحدة من أكثر المنتزهات الكبيرة التي توجد في خميس مشيط، وهي الأكثر شعبية من بين غيرها من الأماكن الأخرى، وتتميز بأنها ذات مساحات كبيرة ورائعة من الخضرة والأشجار الرائعة والمزهرة، والتي تصل لـ50 هكتارًا، وهذا ما يجعلها من أكثر المنتزهات التي يتم زيارتها بشكل دائم.




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