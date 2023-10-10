بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت

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يشكو كثير من مواطني المملكة من كثرة قرود البابون، وتعرضها لهم أثناء تنقلهم في بعض الأماكن، حتى إن أحدها هاجم فتاة أثناء تصويرها السحاب في أبها. اضافة اعلان

وفوجئت الفتاة أثناء قيامها بتصوير السحاب في أبها، بأحد قرود البابون وهو يقفز على السيارة، حيث توجه نحو الفتاة والتي ركضت بالهروب منه، إلى أن تدخل أحد الأشخاص لإنقاذها.





3 مراحل لمعالجة تزايد قرود البابون



وبين الرئيس التنفيذي لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، أن معالجة تزايد أعداد قرود البابون تتم على 3 مراحل.حيث تعالج المرحلة الأولى التي بدأت في مايو 2023 وتنتهي في أكتوبر 2024 المعالجة في المدن الرئيسة والقرى والمناطق الزراعية وبعض البؤر على الطرق السريعة.بينما تكمل المرحلة الثانية التي تنتهي في نوفمبر 2025 ما تبقى من البؤر في القرى والمناطق الزراعية.وفي المرحلة الثالثة التي تمتد إلى ديسمبر 2026 سيتابع المركز المواقع التي تمت معالجتها، وفقًا لصحيفة "الوطن".معالجة الأسبابوأكد قربان المركز أن برنامج استدامة الحلول سيمتد إلى عام 2030 ويحرص المركز من خلاله على استمرار برامج التوعية والرقابة المستمرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستمرار معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء المشكلة.وأشار إلى أن الخطط المرحلية التي تعالج هذه الإشكالية التي يزيد عمرها على 40 عاماً، من المرتقب أن يلمس المجتمع أثرها في 2024.بينما من المقرر أن تنتهي في عام 2026 مشكلة انتشار «البابون» داخل المدن والتجمعات الحضرية، وسيكون عام 2030 مرحلة الاستدامة للتأكد من عدم وجود أي مسببات لوجود البابون.40 ألفًا من قرود البابونيأتي ذلك في إطار دراسة أعدها المركز في وقت سابق، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمختصين، التي تضمنت وقوفاً ميدانياً لمناطق انتشار البابون.وانتهت الدراسة إلى رصد 40 ألفًا من قرود البابون، في حين جرى معالجة 10 آلاف منها وفق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.ويعمل المركز على معالجة هذه الإشكالية استشعاراً من الآثار السلبية على انتشار «البابون» وتناميها، التي تلقي بظلالها بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والتأثير على اقتصاديات المزارعين، فضلاً عن الأضرار بعملية التوازان البيئي.توزان بيئيالدراسة، امتدت إلى أماكن وجود البابون في المناطق البرية، لكن الدراسة لم ترصد أي مهددات من وجود البابون في البرية، إذ تبين أن وجودها يأتي بشكل فطري وصحي.وأوضح المركز أن وجودها في «البرية» يشكل عاملاً مهماً في التوزان البيئي، بخلاف وجودها في المناطق المدنية والحضرية وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وصحية وبيئة مهدده، وهي الآثار التي يكون أفراد المجتمع أحيانًا سببًا في تناميها بسبب إطعامها.غرامة 500 ريالوبينت الدراسة حينها أن من الأسباب التي تستقطب قرود البابون هو توفر الإطعام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل الأفراد أو من خلال حاويات المخلفات.ولمعالجة ذلك جرى سن تشريع يعاقب من يطعم البابون بغرامة مالية قدرها 500 ريال.إلى جانب ذلك تم التنسيق مع الأمانات والبلديات على أن تتولى إحكام الحاويات والمكبات حتى لا تكون عنصر جذب.أضرار قرود البابونوفي وقت سابق دعا المركز من يقتني "قرود البابون" للتواصل مع المركز لتنسيق استلامها منهم فورًا للحد من خطورتها.وأوضح حينها المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنه يتم استلام القرود دون تحمل أي تبعات أو مسؤولية موضحًا أن من أضرار اقتناء قرود البابون ما يلي:- نقل الأمراض والفيروسات للإنسان.- مخالفة بيئية.- تتسبب في تشكيل بؤر للقرود خرج امتداد نطاقها الجيوغرافي.كما عقد أيضًا ورشة عمل بعنوان “الحد من أضرار تزايد قرود البابون” لاستعراض النتائج المرحلية لبرنامج دراسة أضرار تزايد أعداد قرود البابون والإنجازات التي تحققت وإيجاد الحلول وذلك بمشاركة مختصين وخبراء محليين وعالميين.