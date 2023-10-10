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صحيفة تواصل الالكترونية

البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)

البريد السعودي سبل
البريد السعودي| سبل
أ أ
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يمثل اليوم العالمي للبريد الذي يصادف تاريخ 9 أكتوبر من كل عام؛ الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م في العاصمة السويسرية بيرن.اضافة اعلان

الخدمات البريدية

ويأتي الاحتفاء به خلال العام الحالي 2023 تحت عنوان "من أجل بناء الثقة: لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط".
حيث يستهدف توجيه الأنظار للإسهامات التي يقدمها رجال البريد بوصفهم الشبكة التي تربط بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وجهودهم الدؤوبة لتوصيل الشحنات البريدية مهما كانت الظروف المحيطة، فضلًا عن أكيد أهمية الخدمات البريدية اللوجستية والتي تعدّ اليوم محورًا مهمًا في ربط الدول.
 وفي ظل التحولات غير المسبوقة التي يشهدها الوطن في جميع نواحي الحياة، مع إطلاق رؤية السعودية 2030، كان للبريد السعودي "سبل" روايته التي تستحق أن تُروى، لما تحمله من إنجازات متميزة لتحقيق إستراتيجيتها مشغلًا وطنيًّا يقدم خدمات بريدية ولوجستية ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز مكانة المملكة منصةً عالميةً للخدمات اللوجستية من خلال موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم والذي يمثِّل مركزًا تجاريًا ومحطة عبور رئيسة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الارتقاء بجودة الحياة.

تأسيس البريد السعودي

 وتأسس البريد السعودي عام 1926م، لتقديم الخدمات البريدية في جميع المناطق، ليصبح بهذا التاريخ إحدى أقدم المؤسسات الوطنية على الإطلاق.
وفي العام 1927م انضم لعضوية الاتحاد البريدي العالمي، لتستمر مسيرة النمو التي واكبت رحلة التطوير بالمملكة مع طموحات تحلق في عنان السماء، نحو تحقيق أهدافها في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.
حيث ترتكز المؤسسة بذلك على إستراتيجيتها النوعية وكوادرها البشرية الشغوفة، للمضي قدمًا في استكمال مسار التحول تماشيًا مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

هوية البريد السعودي

في عام 2021م، توج "البريد السعودي" مسيرته بتدشين هويته الجديدة باسم "سبل"، لتنسجم مع إستراتيجية التحول التي تشهدها المؤسسة لتتواءم مع أحد مكامن قوة المملكة مركز ربط لقارات العالم، عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة.
ومن خلال تقديم حزمة مبتكرة من الخدمات البریدیة واللوجستية غیر التقليدية، وتمكین برامج الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التجارة الإلكترونية بالاستفادة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
فضلًا عن تطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية، وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية، طبقًا لأفضل المقاييس العالمية المعتبرة في المجال اللوجستي.

نقل وحدات الدم

 وتعزيزًا لدور الابتكار في الخدمات البريدية واللوجستية، نجحت مؤسسة البريد السعودي |سبل بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ تجارب فرضية تمّت في موسم الحج 1444هـ لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات "الدرونز" في المشاعر المقدّسة، من خلال تطبيق معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن، ليختصر الوقت من ساعتين إلى دقيقتين.

العنوان الوطني

 كما قام البريد السعودي بتطوير العنوان الوطني ليكون عنوان وطني مختصر ليسهل حفظه لدى المواطنين والمقيمين، وهو نظام عنونة تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية، لتسهيل الاستدلال على عناوين المنازل، والمقرات الحكومية، والمنشآت التجارية، وليكون المرجع الرئيس للعَنْوَنَة في المملكة.
كما حاز العنوان الوطني على عدة اعتمادات محلية وعالمية، من خلال اختياره أحد المراجع الدولية لأساليب العنونة في وثيقة المعيار الدولي للعنونة ومطابقًا للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي (UPU) .
بالإضافة إلى اعتماده من قبل منظمة الآيزو ISO 19160 وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، نظرًا لتميزه بالدقة العالية جدًا في العنونة حيث تصل دقته إلى متر مربع واحد ويغطي 100% من مباني المملكة العربية السعودية.
حيث يجمع العنوان الوطني بين تأثير الأعمال وتعزيز تجربة العميل من خلال تبسيط العنوان الذي من شأنه تطوير وتحسين تجربة العميل في منصات التسوق الإلكتروني والخدمات اللوجستية.
 كما أثمر عمل مؤسسة البريد السعودي عن إنجاز مجموعة من المستهدفات الطموحة، والتي لامس أثرها عملاء المؤسسة بشكل مباشر وغير مباشر على صعيد جميع خدماتها المقدمة.
منها الاستحواذ الكامل على شركة ناقل إكسبريس، ويشكل هذا الاستحواذ تحركًا بخطى ثابتة وسريعة في تقديم تجربة مميزة وتطوير منتجات وخدمات إضافية تصب قيمتها في رفع جودة التجربة المقدمة للمستفيد.
كما أن هذا الاستحواذ سيعزز من فرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تمثل امتدادًا للكثير من الأعمال التجارية في الأسواق المحلية والعالمية.

إثراء التجارب التقنية والرقمية

 كما أسست سبل شركة Infinite PL (شركة سبل للخدمات الرقمية) لتعمل ذراعًا تقنيًّا لإحداث نقلة نوعية في تحول القطاع اللوجستي، وخلق حلول مبتكرة تسهم في إثراء التجارب الرقمية والتقنية في المجال اللوجستي.
 كما حصلت سبل على المركز الأول رائدًا للتنمية البريدية في المنطقة العربية، متقدمةً بذلك على سلم الترتيب العالمي لتصبح ضمن أفضل 50 مشغلًا بريديًا حول العالم عبر التركيز على تطوير الخدمات البريدية المحلية، وتحسين مؤشرات الأداء، وابتكار خدمات جديدة.
كذلك حصل قطاع رأس المال البشري في سبل على جائزة أفضل جهة حكومية، والخاصة بـ "أفضل بيئة عمل سلسة"، وذلك ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي.

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