مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: 8 دقائق زمن الاستجابة للوصول للمصاب

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كشف مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، أن زمن الاستجابة للوصول إلى مكان الحالة في أسرع وقت ممكن. اضافة اعلان



8 دقائق زمن الوصول للمصاب

وتابع، في حوار مع صحيفة "عكاظ"، أن عملية الوصول للمصاب تتحدد بحسب حالة المرور وظروف المكان، والتي تبلغ في المتوسط 8 دقائق.

وقال إن مباشرة الحالة المطلوب إسعافها تتم بخطوات محددة، تبدأ من تلقي النداء وتنتهي بنقل المصاب إلى المستشفى.

هذه الخطوات تتمثل في تلقي النداء من قبل غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم، التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات الحالات الطارئة على رقم 997، ثم تقييم حالة المريض أو المبلغ من خلال طرح بعض الأسئلة، مثل نوع الإصابة أو المرض، ومدى شدته، ومدى تأثيره على التنفس أو الوعي أو الدورة الدموية.

يليها تصنيف خطورة الحالة إلى ثلاث فئات: طارئة، خطيرة، عادية.

يليها تمرير البلاغ لأقرب فرقة إسعافية متاحة، وإرسال رسالة نصية أو صوتية تحتوي على تفاصيل الحالة وموقعها.

ثم تأتي خطوة انطلاق فرقة الإسعاف بأسرع ما يمكن إلى مكان الحالة، مستخدمة صفارات الإنذار والأضواء لتنبيه المارة والسائقين.





1500 مسعف

وقال مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة، نحن نفخر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن لدينا أكبر وأكثر تنوع في أسطول الخدمة الإسعافية في المملكة، إذ نقدم خدمات إسعافية عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع، لدينا أكثر من 1500 مسعف مؤهل ومدرب يعملون في 98 مركزاً إسعافياً موزعاً على كافة محافظات منطقة مكة المكرمة، مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية.



دور الهلال الأحمر خلال هطول الأمطار

وقال بلجون، نتعاون بشكلٍ وثيق مع إدارة الدفاع المدني والقطاعات ذات العلاقة من خلال اللجنة الفورية التي تنعقد أثناء هطول الأمطار لمتابعة ما يستجد من أحداث والتعامل معها على الفور لتحديد مناطق الإسناد التي تحتاج إلى تغطية إسعافية سريعة وفعالة.

كما أن لدينا آليات استجابة خاصة قادرة على التحرك في المناطق الصعبة التي لا يمكن للسيارات الإسعاف التقليدية الوصول إليها إضافة الى الإسعاف الجوي.



إسعاف الحالات الطارئة

وعن إسعاف الحالات الطارئة، قال مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: فور تلقي البلاغ، يقوم مستقبل البلاغ بتقييم حالة المريض أو المبلغ من خلال طرح بعض الأسئلة، مثل نوع الإصابة أو المرض، ومدى شدته، ومدى تأثيره على التنفس أو الوعي أو الدورة الدموية.

بناءً على ذلك، يتم تصنيف الحالات إلى ثلاث فئات:

أولها الحالات الطارئة، وهي التي تهدد حياة المريض أو تسبب إصابات خطيرة، مثل نزيف شديد أو اختناق أو سكتة قلبية أو دماغية، هذه الحالات بالطبع تتطلب استجابة فورية وسريعة من قبل فرق إسعاف متخصصة ومجهزة بأجهزة متطورة لتقديم المساعدات المتقدمة في الموقع.

يليها الحالات الخطرة وهي التي تسبب إصابات متوسطة إلى شديدة، مثل كسور أو حروق أو جروح، وهذه الحالات تتطلب استجابة سريعة من قبل فرق إسعاف مؤهلة ومجهزة بأجهزة أساسية لتقديم المساعدات الأولية في الموقع.

وثالثها الحالات العادية التي تسبب إصابات بسيطة إلى متوسطة، مثل كدمات أو جروح خفيفة أو التهابات، هذه الحالات تتطلب استجابة عادية من قبل فرق إسعاف عامة ومجهزة بمستلزمات إسعافية لتقديم المساعدات اللازمة في الموقع.







مواجهة الزحام المروري



وكشف بلجون عن بعض المعوقات التي تواجه المسعفين، وقال إن منها عدم دقة أو وضوح المعلومات المتعلقة بموقع الحالة مما قد يؤثر على سرعة استجابتنا.لذلك نحن نستخدم تقنيات حديثة لتحديد موقع المتصل عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو خرائط الإنترنت.ومن المعوقات، أيضًا، الزحام المروري، ما قد يؤخر وصولنا إلى الحالة خصوصاً في أوقات الذروة؛ لذلك نستخدم أجهزة إرسال خاصة للتواصل مع الجهات المختصة بالمرور، ونطلب منهم فتح المسار أو تسهيل حركتنا في الطرقات.كما نطلب من السائقين التعاون معنا والإفساح لسيارات الإسعاف، ونستخدم صفارات الإنذار والأضواء لتنبيههم بقدومنا.وقال إنه لدينا برنامج توعوي نوضح من خلاله أهمية إفساح الطريق لسيارات الإسعاف، ونلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام أجهزة التصوير المثبتة على سيارات الإسعاف لرصد أي مخالفات قانونية أو سلوكية من قبل السائقين، ونرسلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.إدارات رقابية على المسعفينوعن أبرز المخالفات التي قد يقع فيها المسعف، وكيف يتم التعامل معها، قال مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: عمل المسعف يتطلب درجة عالية من المهارة والانضباط والأخلاق، ولا يُسامح أي خطأ أو تجاوز يؤثر على جودة خدمتنا أو سمعتنا.وأكد على وجود إدارات رقابية تقوم بمتابعة أداء جميع منسوبينا في الميدان، وتقييم مستوى احترافهم وامتثالهم للضوابط والإجراءات، كذلك لدينا نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات من المستفيدين أو الجهات المعنية، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.منصة إلكترونية للتدريبوأشار إلى دور هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال التدريب على الإسعافات الأولية، مؤكدًا أن من أهم أولويات الهيئة نشر الثقافة الصحية الطبية الإسعافية الطارئة بين كافة شرائح المجتمع نساءً ورجالاً كباراً وصغاراً.ولدينا في الهيئة منصة مخصصة للتدريب والتوعية والتثقيف المجتمعي (منصة متأهب) متاحة لتسجيل أي فرد في المجتمع إلكترونياً وبشكل مباشر في دورات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، إذ إنه من البرامج الرائدة في المملكة الذي يعنى بكيفية التعامل مع جميع الحالات المرضية أو الإصابات بأنواعها كافة.وذلك من خلال برنامج متكامل يحتوي جزءاً نظرياً وآخر عملياً تحت اشراف وتنفيذ أطباء وأخصائيين في طب الإسعاف والطوارئ، يمنح المتدرب بعد اجتيازه شهادة ورخصة في الإسعافات الأولية تخوله بالتدخل السريع.الإسعاف جواً للمناطق النائيةوأكد مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة، أن الإسعاف الجوي هو خدمة تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي لنقل وإسعاف المصابين في حالات تتطلب سرعة في التدخل أو صعوبة في الوصول إلى المكان.وقال إنه يتم من خلال تلك الخدمة نقل المصابين بحوادث مرورية خطيرة على الطرق السريعة أو في مناطق نائية أو جبلية وكذلك المصابين بأمراض قلبية أو دماغية أو تنفسية حرجة بين المستشفيات أو إلى مراكز متخصصة.وتقديم خدمات إسعافية متقدمة لضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة، خصوصاً في المشاعر المقدسة، إضافة الى المشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ في حالات الكوارث أو الطوارئ.ولتنفيذ تلك المهمات توفر هيئة الهلال الأحمر 15 طائرة هليكوبتر و5 طائرات مجنحة، وفي منطقة مكة المكرمة توجد طائرتان عموديتان، وجميعها مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والفرق الطبية المؤهلة.كذلك، نتعاون مع شركاء إستراتيجيين، مثل شركة الطائرات المروحية وصندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة بالصحة والأمن.