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صحيفة تواصل الالكترونية

الفئات والمبالغ... خريطة رواتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن راتب الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة.
وكشفت الوزارة عن جدول الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع للضمان المطور، مبينة عن المبلغ الذي يستلمه الفرد من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

كم راتب الضمان الضمان الاجتماعي الجديد 1445؟

- العائلة المكونة من شخص واحدا  1476 ريال سعودي
- العائلة المكونة من 2 أفراد  2237 ريال سعودي
- العائلة المكونة من 3 أفراد  3010 ريال سعودي
- العائلة المكونة من 4 أفراد  3766 ريال سعودي
- العائلة المكونة من 5 أفراد  4546 ريال سعودي
- العائلة المكونة من 6 أفراد 5330 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 7 أفراد  5834 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 8 أفراد  5918 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 9 أفراد  6090 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 10 أفراد  6174 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 11 أفراد  6174 ريال سعودي
- العائلة مكونة من 12 أفراد 6174 ريال سعودي

طريقة حساب معاش الضمان الاجتامعي

كما أوضحت الوزارة طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد بدون راتب تقاعدي ولا تشمل ذوي الدخل.
وبينت أن الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة يكون مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب ،من خلال معادلة الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب وفقا لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

يأتي هذا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، يستمر العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
 وأوضح حساب مستفيدي الضمان الاجتماعي وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، أهم أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
1 – تغطية ارتفاع السلع الأساسية.
2 – ضمان حد أدني يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة.
3 – تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.

تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن

يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

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