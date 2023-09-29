الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

جرين لاند
جرين لاند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تعد حديقة جرين لاند من أشهر الحدائق الترفيهية في مدينة تبوك، وتُعتبر من أكثر المنتزهات السياحية زيارة في المدينة، من قِبل الزوار من مختلف الأعمار. اضافة اعلان
يمكنك عند زيارة الحديقة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة ، التي تُسعدك أنت وأطفالك، حيث تتمتع جرين لاند بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعية، وتحتوي على المسطحات الخضراء الواسعة ، والأشجار الجميلة ، والنخيل والورود.


كما يوجد بها العديد من المرافق الخدمية اللازمة للزوار، كأماكن الجلوس ، وممرات المشي ، وركوب الدراجات الهوائية، كما انها تقع على مساحة واسعة تبلغ 2000000.00 متر مربع.

الطيور الأليفة المتنوعة

علاوة على ذلك تتميز حديقة جرين لاند بمجموعة من الحيوانات الأليفة والطيور المتنوعة ، التي يسعد الصغار بمداعبتها وإطعامها والتقاط الصور التذكارية معها في جو مليء بالمرح.


كما يوجد بالحديقة أيضًا منطقة مُخصصة للأطفال ، بها مجموعة من الألعاب الشيقة ،التي تتمتع بمعايير السلامة التامة. لذلك تُعد جرين لاند المنتزه الترفيهي الأنسب ، لقضاء عطلة ترفيهية عائلية في تبوك.

أهم محطات السياحة

حديقة جرين لاند تبوك تُعد المزار الذي يُنصح السائح بزيارته باعتبارها من اهم محطات السياحة في تبوك وكونها من أجمل حدائق تبوك على وجه الخصوص.
ونعرض لكم عددًل من الأنشطة التي ننصحك بممارستها لضمان نيل أقصى مقدار من المتعة لك ولعائلتك، كما أن هذه الحديقة تُخفي لك مفاجآت عديدة، فلتكن مستعداً لها.

أفضل الأنشطة

• من الرائع أن تستهل نهارك في هذه الحديقة بالتجوّل في أركانها وترى الجمال الخلاب الذي ستجده منعكساً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة، ولك أن تستريح في المقاعد التي خُصصت للجلوس.


• عملت حديقة جرين لاند في تبوك على توفير مساحة لعب خاصة بالصغار حيث سيجدون بداخلها كل ما يُبهجهم.
• وفي ظل الأجواء المليئة بالنشاط والحيوية، قدّمت حديقة جرين لاند في تبوك مساحات مثالية لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في المسارات التي تم تخصيصها لذلك.


• حرصت الحديقة على تنويع الأنشطة المشوّقة وخلق أجواء ممتعة من خلال توفير حديقة حيوانات صغيرة تحتضن بداخلها بعضاً من الحيوانات والطيور الرائعة.

الخدمات والمطاعم

• تُتيح الحديقة مرافق عامة وخدمات مختلفة من أهمها حمّامات عامة ومطعم ومنطقة ألعاب للأطفال ومقهى وموقف للسيّارات بالإضافة إلى مسجد.

وصف حديقة جرين لاند

مكان مثالي لتجمع الأصدقاء والعائلة، حيث تحتوي على ملاهي بها العديد من الألعاب التي تناسب الأطفال لاسيما الأعمار الصغيرة، كما تحتوي بداخلها على حديقة للحيوانات تضم مختلف أنواع الحيوانات والطيور التي يقوم الأطفال برؤيتها وإطعامها، وبالتالي يستمتعون بوقتهم بمرح كبير، كما تضم الحديقة مساحات خضراء ومسطحات شاسعة، تسمح للعوائل بالجلوس والاسترخاء، أو المشي والتنزه .



الفنادق القريبة من حديقة جرين لاند تبوك

من الفنادق القريبة التي نوصي بها، فندق هيلتون تبوك الذي يبعُد مسافة 4.82 كم عن الحديقة ويُعتبر من افضل فنادق تبوك 4 نجوم.
فندق جاردن فيو تبوك الذي تفصله مسافة 2.21 كم عن الحديقة، يعد من افضل فنادق تبوك 3 نجوم.

موقع حديقة جرين لاند

تقع حديقة جرين لاند في طريق الملك سعود، المهرجان، تبوك، ويمكنك الوصول إلى الحديقة من خلال استخدام خرائط جوجل بالضغط هنا







اقرأ أيضا

سجون أمريكية
6:05 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

خبراء الأمم المتحدة: ممارسات السجون الأمريكية عنصرية و"مهينة للكرامة الإنسانية"

089
2:27 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ويضبط مخالفين في عدة مناطق

أمطار غزيرة على عسير
11:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

إنذار أحمر.. “الأرصاد يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 10 مساءً

مخيمات بالمشاعر المقدسة 2
5:47 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

برسوم 100 ألف ريال.. تفاصيل فتح التراخيص لـ"شركات حجاج الخارج"

اقرأ أيضا

بعد هياج الدلافين.. ظاهرة غريبة لظهور آلاف السلاحف في هذه الدولة (فيديو)

خلال ساعات.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لمهربي المخدرات بعدة مناطق

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق ويٌطلق الإنذار الأحمر لـ 10 مساءً

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا هذه المناطق لـ10 مساء

منها الرياض.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مكافحة المخدرات 5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن

العالم في أسبوع - صغيرة 8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

منتزه السلام الرياض 12:13 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لقضاء يوم مختلف رفقة عائلتك.. منتزه السلام من أفضل أماكن التنزه بالرياض

اليوم الوطني 12:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

في احتفالية اليوم الوطني.. 4 أوامر للملك المؤسس

اقرأ أيضا

WameedMUCDepNew_2019_83118648_1
8:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟

ظواهر - دوران الاغنام والبط والبراكين - زلازل
6:37 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"هياج الدلافين وسحب عملاقة وثوران بركان" ظواهر مرعبة تسود العالم

76575 8
4:37 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

قرارات مهمة لمجلس الشورى.. تعرف عليها

F62pqiJXMAA9QQA
12:56 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تتقدمها مشاعر البهجة.. طلاب المملكة يرسمون لوحة من الفخر عنوانها اليوم الوطني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الشيخ السديس
1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

فرص وظائف
12:35 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ما تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف؟

عشرات القتلى والجرحي في باكستان
12:05 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاجل.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير قرب مسجد في باكستان

جرين لاند
11:54 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

حساب المواطن
10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

أمطار المملكة 7
9:23 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق