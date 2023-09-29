لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

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تعد حديقة جرين لاند من أشهر الحدائق الترفيهية في مدينة تبوك، وتُعتبر من أكثر المنتزهات السياحية زيارة في المدينة، من قِبل الزوار من مختلف الأعمار. اضافة اعلان

يمكنك عند زيارة الحديقة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة ، التي تُسعدك أنت وأطفالك، حيث تتمتع جرين لاند بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعية، وتحتوي على المسطحات الخضراء الواسعة ، والأشجار الجميلة ، والنخيل والورود.





كما يوجد بها العديد من المرافق الخدمية اللازمة للزوار، كأماكن الجلوس ، وممرات المشي ، وركوب الدراجات الهوائية، كما انها تقع على مساحة واسعة تبلغ 2000000.00 متر مربع.





الطيور الأليفة المتنوعة



أهم محطات السياحة



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الخدمات والمطاعم



وصف حديقة جرين لاند



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موقع حديقة جرين لاند

