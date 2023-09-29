لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

تعد حديقة جرين
لاند من أشهر الحدائق الترفيهية في مدينة تبوك، وتُعتبر من أكثر المنتزهات
السياحية زيارة في المدينة، من قِبل الزوار من مختلف الأعمار.
يمكنك عند زيارة الحديقة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة ، التي تُسعدك أنت وأطفالك، حيث تتمتع جرين لاند بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعية، وتحتوي على المسطحات الخضراء الواسعة ، والأشجار الجميلة ، والنخيل والورود.
كما يوجد بها العديد من المرافق الخدمية اللازمة للزوار، كأماكن الجلوس ، وممرات المشي ، وركوب الدراجات الهوائية، كما انها تقع على مساحة واسعة تبلغ 2000000.00 متر مربع.
الطيور الأليفة
المتنوعةعلاوة على ذلك
تتميز حديقة جرين لاند بمجموعة من الحيوانات الأليفة والطيور المتنوعة ، التي يسعد
الصغار بمداعبتها وإطعامها والتقاط الصور التذكارية معها في جو مليء بالمرح.
كما يوجد بالحديقة أيضًا منطقة مُخصصة للأطفال ، بها مجموعة من الألعاب الشيقة ،التي تتمتع بمعايير السلامة التامة. لذلك تُعد جرين لاند المنتزه الترفيهي الأنسب ، لقضاء عطلة ترفيهية عائلية في تبوك.
أهم محطات
السياحةحديقة جرين لاند
تبوك تُعد المزار الذي يُنصح السائح بزيارته باعتبارها من اهم محطات السياحة في
تبوك وكونها من أجمل حدائق تبوك على وجه الخصوص.
ونعرض لكم عددًل من الأنشطة التي ننصحك بممارستها لضمان نيل أقصى مقدار من المتعة لك ولعائلتك، كما أن هذه الحديقة تُخفي لك مفاجآت عديدة، فلتكن مستعداً لها.
أفضل الأنشطة • من الرائع أن تستهل نهارك في هذه الحديقة
بالتجوّل في أركانها وترى الجمال الخلاب الذي ستجده منعكساً هنا وهناك، لاسيما على
أشجارها المورقة، ولك أن تستريح في المقاعد التي خُصصت للجلوس.
• عملت حديقة جرين لاند في تبوك على توفير مساحة لعب خاصة بالصغار حيث سيجدون بداخلها كل ما يُبهجهم.
• وفي ظل الأجواء المليئة بالنشاط والحيوية، قدّمت حديقة جرين لاند في تبوك مساحات مثالية لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في المسارات التي تم تخصيصها لذلك.
• حرصت الحديقة على تنويع الأنشطة المشوّقة وخلق أجواء ممتعة من خلال توفير حديقة حيوانات صغيرة تحتضن بداخلها بعضاً من الحيوانات والطيور الرائعة.
الخدمات
والمطاعم• تُتيح الحديقة مرافق عامة وخدمات مختلفة من
أهمها حمّامات عامة ومطعم ومنطقة ألعاب للأطفال ومقهى وموقف للسيّارات بالإضافة
إلى مسجد.
وصف حديقة جرين
لاندمكان مثالي
لتجمع الأصدقاء والعائلة، حيث تحتوي على ملاهي بها العديد من الألعاب التي تناسب
الأطفال لاسيما الأعمار الصغيرة، كما تحتوي بداخلها على حديقة للحيوانات تضم مختلف
أنواع الحيوانات والطيور التي يقوم الأطفال برؤيتها وإطعامها، وبالتالي يستمتعون
بوقتهم بمرح كبير، كما تضم الحديقة مساحات خضراء ومسطحات شاسعة، تسمح للعوائل
بالجلوس والاسترخاء، أو المشي والتنزه .
الفنادق القريبة
من حديقة جرين لاند تبوكمن الفنادق
القريبة التي نوصي بها، فندق هيلتون تبوك الذي يبعُد مسافة 4.82 كم عن الحديقة
ويُعتبر من افضل فنادق تبوك 4 نجوم.
فندق جاردن فيو تبوك الذي تفصله مسافة 2.21 كم عن الحديقة، يعد من افضل فنادق تبوك 3 نجوم.