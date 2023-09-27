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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال ساعات.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لمهربي المخدرات بعدة مناطق

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مكافحة المخدرات
أ أ
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

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ضبط شخصين لترويجهما مادة الحشيش

ففي منطقة المدينة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
القبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الشبو
وفي المنطقة الشرقية، قبضت شرطة محافظة القطيف على ثلاثة مواطنين لاتخاذهم منزلًا وورشة لصيانة الدراجات النارية وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين "الشبو" والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.


جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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