ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ويضبط مخالفين في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 150كيلوجرامًا من القات



أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو



كما قبضت دوريات الأمن على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.





ضبط مصنع مخالفًا للأنظمة



وفي عسير ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجار، وبالتعاون مع شرطة المنطقة مصنعًا مخالفًا للأنظمة في محافظة خميس مشيط.وأوضح فرع التجارة بالمنطقة، أن المصنع المخالف يقوم بإنتاج وتسويق منظفات منزلية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، إضافة إلى إدارته والعمل في جميع مراحل التصنيع فيه بواسطة عمالة غير نظامية ومخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.





جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

