"السعودية الخضراء".. المملكة تزرع 70 مليون شجرة خلال 3 سنوات

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رحلةً بدأت قبل ثلاث سنوات، بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في السابع والعشرين من شهر مارس 2021م؛ مبادرةَ السعودية الخضراء..

وعلى مدار تلك السنوات، نمت وأورقت وكَبِرت وأينعت، وأصبح حُلُم تحقيقها يقترب ويزداد نماءً واتساعًا يومًا بعد يوم وعامًا بعد آخر، حتى صارت راية تنضوي تحت مظلتها مئات المشاريع، التي مكَّنت وما زالت تُمكِّن لمستقبل أخضر وأكثر استدامة.





7 مبادرات لتحقيق مستهدفات "السعودية الخضراء"



زراعة 10 مليارات شجرة



أهداف مبادرة السعودية الخضراء



زراعة أكثر من 70 مليون شجرة حتى الآن



مبادرة الإدارة والتنمية المستدامة للغابات



مبادرة تطوير الغطاء النباتي والبنية التحتية لـ 50 متنزهًا وطنيًّا



مبادرة إشراك القطاع العام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر



مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر



ولم تمضِ إلا أشهر معدودات على إطلاق المبادرة حتى بدأت اﻟﺠﻬﻮد ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرها، وأضحى يُسمع صداها في كل منطقة حول المملكة.وأطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سبع مبادرات طموحة يسعى من خلالها إلى:المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، شملت أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، بما يسهم في:تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع في الجهود القائمة للتصدي لظاهرة تغير المناخدفع عجلة الابتكار المستدامتسريع رحلة الانتقال الأخضر، ما يسهم في استعادة الوظائف البيئية الحيويةتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرمليةوذلك عبر زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة؛ أي ما يعادل إعادة تأهيل أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية.وتهدف المبادرة إلى دراسة زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة؛ أي ما يعادل إعادة تأهيل ما يزيد على 40 مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، ما يسهم في:زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياةتوفير موائل طبيعية إضافية لأنواع الحيوانات المهددة بالانقراضالمساهمة في التخفيف من الآثار والمخاطر الحالية لتغير المناخ (مثل الأحوال الجوية الشديدة والعواصف)المساعدة على استدامة الإنتاج المحليتوعية جميع شرائح المجتمع بأهمية الغطاء النباتي ودوره في جودة الحياة والتخفيف من تغير المناخ وحماية التربة.وتأتي هذه المبادرة للمشاركة في تحقيق 100% من أهداف مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمة في المبادرات العالمية الداعمة للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية.وقد تم الانتهاء من مشروع مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير خلال الأشهر الماضية.وأجابت الدراسة عن كثير من الفرضيات المهمة حول محاور التشجير الأربعة (البيئي، الحضري، الزراعي، وعلى جوانب الطرق السريعة وسكك القطارات)، مثل:عدد الأشجار، التي ستتم زراعتهاأنواعها الملائمةأماكن زراعتهااحتياجاتها من مصادر المياه المتجددةونسبة امتصاص الكربون، والتأثيرات المناخية وتكلفتها.وذلك من خلال إجراء دراسات علمية وأبحاث ميدانية باستخدام أحدث تقنيات الحث، بالتعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.كان إطلاق البرنامج الوطني للتشجير والخطة التنفيذية للتشجير بمثابة خارطة الطريق لزراعة 10 مليارات شجرة وثمرة جهود تُوِّجت بزراعة أكثر من 70 مليون شجرة حتى الآن.إذ يستهدف البرنامج زراعة 400 مليون شجرة بحلول عام 2030، و4.7 مليارات شجرة حتى 2060، وصولًا إلى زراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2100.وتتضمن الخارطة خطة إستراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية.كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة، الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية، وهو ما سيسهم في تقليل درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.بدأت الجهود بمبادرة الإدارة والتنمية المستدامة للغابات بحلول عام 2030؛ للحد من تدهور الغابات والمُحافظة عليها وحمايتها وإعادة تأهيل المتدهور منها.إضافة إلى زيادة الغطاء النباتي بإعادة تأهيل 348 ألف هكتار من مناطق الغابات المتدهورة وإعادة تشجير وديان المنطقة الوسطى والمواقع التي تعرضت لقطع الأشجار بشكل كبير، بزراعة 60 مليون شجرة محلية.مع الحرص على الإدارة المستدامة لمناطق الغابات، وحماية واستعادة الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض من خلال حمايتها في مواقعها وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاجها.وتهدف مبادرة الحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي خلال (المرحلة الأولى) إلى:عادة تأهيل ثمانية ملايين هكتار من المراعي في 26 موقعًا عبر المملكةالتقليل من تأثير العواصف الرمليةتحسين الصحة العامةتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، ومكافحة التصحرالمساعدة على استعادة التنوع البيولوجي النباتيزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية عبر تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني من نظام الرعي التقليدي؛ (أي الرعي المستمر والمفتوح)التحول إلى أنماط التربية الحديثة بالتزامن مع التنظيم التدريجي للرعي الجائرتخفيف الضغط على المراعي الطبيعية، ما سيسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وحمايتها، ودعم المجتمعات المحلية، والأمن الغذائي.وتهدف مبادرة تطوير الغطاء النباتي والبنية التحتية لـ 50 متنزهًا وطنيًّا إلى:تقليل انبعاثات الكربون بمقدار أربعة ملايين طن، ومكافحة التصحراستعادة التنوع البيولوجي، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخالمساعدة على تحسين نوعية الحياة، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية ودعمهاتسهيل فرص الاستثمار ودعم اقتصاد المجتمعات المحليةإجراء دراسة تقييم بيئي واجتماعي اقتصادي للمواقع المحتملة؛ لتحديد المزايا النسبية لكل منها، والجدوى الاقتصادية والبيئية لتطوير البنية التحتية للمنتزهات الوطنية القائمةإنشاء متنزهات وطنية جديدةتطوير المتنزهات الحالية المستهدفة، وستسهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال زراعة 10 ملايين شجرة.زراعة 7 ملايين شجرة برية في المحميات الملكيةوترمي هذه المبادرة إلى التعاون مع المحميات الملكية لزراعة سبعة ملايين شجرة برية في المحميات الملكية؛ بهدف:توفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربونمكافحة تغير المناخمكافحة التصحراستعادة التنوع البيولوجي النباتيالتقليل مِن انبعاثات الكربون بمقدار 2.8 مليون طنالمساعدة على تحسين نوعية الحياة ودعم السياحة البيئية.ومن المخطط أن تسهم المبادرة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.وتتولى مبادرة إشراك القطاع العام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع جهات القطاع العام إطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات لزراعة وحماية 18 مليون شجرة محلية في المناطق الخاضعة لهذه الجهات.ةيتمثل الهدف الرئيس لهذه المبادرة في:تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 7.2 ملايين طنتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخالمساعدة في تقليل تلوث الهواء، وتحسين جودته عن طريق امتصاص الملوثاتالمساهمة في تحسين نوعية الحياةتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجةالحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.وستسهم المبادرة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.وتُعنى مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع كيانات القطاع الخاص بإطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات من خلال زراعة وحماية 40 مليون شجرة محلية في المناطق الخاضعة لهذه القطاعات.ةيتمثل الهدف الرئيس لهذه المبادرة في:تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 16 مليون طنالحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراضتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخالمساعدة على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته عبر امتصاص الملوثاتالمساهمة في تحسين نوعية الحياةتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.يشار إلى أن مبادرة "السعودية الخضراء" هي إحدى أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات.كما أن الهدف الأساس من التشجير وهو زراعة 10 مليارات شجرة يُمثل (1%) من هدف التشجير العالمي، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة، الذي حددته مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".