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عاجل.. "في رمضان".. ضربات أمنية قاضية لتجار المخدرات ومروجي السموم بالمملكة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
أرشيفية
أ أ
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في هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطين، تعمل الجهات الأمنية كافة على الإطاحة بمروجي ومهربي المواد المخدرة بالمملكة عبر ضربات أمنية وضبطيات مفاجئة.اضافة اعلان

قطاع العارضة بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (320) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة تبوك:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (33,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قطاع الربوعة بعسير:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة حائل:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

محافظة جدة:

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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