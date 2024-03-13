عاجل.. "في رمضان".. ضربات أمنية قاضية لتجار المخدرات ومروجي السموم بالمملكة

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في هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطين، تعمل الجهات الأمنية كافة على الإطاحة بمروجي ومهربي المواد المخدرة بالمملكة عبر ضربات أمنية وضبطيات مفاجئة.



قطاع العارضة بجازان



منطقة تبوك:



قطاع الربوعة بعسير:



منطقة حائل:



محافظة جدة:



التعاون مع الجهات الأمنية:

