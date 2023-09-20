الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار المملكة 7
أمطار غزيرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".
2 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي وعفيف".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "ينبع وبدر والرايس".
4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد ويقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة ".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

ستيفيا
2:01 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مفاجأة يعلتها صيدلي.. عشبة ستيفيا مخلوطة بسكر صناعي

الزحام امام المدارس
1:19 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس

الزلازل
12:57 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

علماء: حرارة 2023 سبب العواصف والأعاصير والزلازل.. وهذه روشتة الوقاية

البيان الخليجي الأمريكي
5:19 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

البيان الخليجي الأمريكي يرحب بمواقف المملكة تجاه إيران واليمن

اقرأ أيضا

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ من هنا

المملكة تشارك في إطلاق الجهود لتنشيط عملية السلام

زعماء العالم يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ المعمورة.. ماذا يحدث؟

كارثة درنة.. مدينة أخرى تحت البحر مبان بسكانها وسيارات براكبيها غمرتها المياه

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F6VFDdgW0AA3LJd 11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير 3:12 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

أمطار غزيرة 3:13 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير 9:18 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

اقرأ أيضا

إعصار دانيال- درنة
7:13 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

قبل سد درنة.. انهيار 10 سدود عالميا أحدها أنهى حياة 150 ألف شخص (تفاصيل صادمة)

سد سان فرناندو
7:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

من كارثة إعصار ليبيا إلى جنوب أفريقيا.. الفيضانات تجتاح 9 دول خلال أسبوعين (تفاصيل)

وفاة تلاميذ فصل كامل بزلزال المغرب
4:03 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

حقائبهم تروي الحكاية.. وفاة تلاميذ فصل كامل بزلزال المغرب والمعلمة تبكيهم

تجارة الكبتاجون
12:53 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:33 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

الزحام امام المدارس
1:19 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس

رابت - الراتب - ريال -
1:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

أمطار المملكة 7
1:02 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

الزلازل
12:57 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

علماء: حرارة 2023 سبب العواصف والأعاصير والزلازل.. وهذه روشتة الوقاية

حساب المواطن
12:03 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة