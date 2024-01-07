أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

بعد
ساعات من حادث انفجار نافذة طائرة في ولاية أوريجون، طلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، من جميع شركات الطيران، بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية.
وكشف المجلس الوطني لسلامة النقل أنه سيرسل فريقًا من الخبراء إلى موقع حادث طائرة خطوط ألاسكا الجوية لبدء التحقيق في الواقعة.
أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالمولفت
الحادث الأنظار مجددًا إلى ما يحدث على مستوى العام من حوادث الهبوط الاضطراري لعدد
من رحلات الطيران، والتي كان من أشهرها:
"بوينج
777" القطرية تهبط في قاعدة لاجيسففي
عام 2016، شهدت طائرة قطرية من طراز "بوينج 777" هبوطًا اضطراريًا في قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور، بسبب الاضطرابات
الجوية، حسب "سبوتنيك".
هبوط
اضطراري لطائرة إماراتية على متنها 349 راكباوفي
أكتوبر 2017، هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بشكل اضطراري في
مطار اديليد الاسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار
في قمرة القيادة وهي من طراز بوينج 777
كانت تقل 349 راكبًا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.
هبوط
اضطراري مثالي لطائرة تدريب بكاليفورنياوفي
عام 2018، تمكنت قائدة طائرة من الهبوط بنجاح على طريق عام مزدحم في ولاية
كاليفورنيا الأمريكية، حيث كانت الرحلة تدريبية أثناء تعطل المحرك، ومع ذلك كان
الهبوط الاضطراري مثاليًا، حيث لم يصب أحد بأي أذى.
طائرة بريطانية تنجو من كارثة وتهبط بسلام
وفي
2019، تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لحادث كاد أن يؤدي بكارثة
محققة، حيث أصيب العشرات من ركاب طائرة "إيرباص" التابعة للخطوط الجوية
البريطانية بالرعب، بعدما ملأ الدخان كل مقصورة الطائرة، وتمكن القائد من الهبوط.
مصري يتسبب في هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا وفي
2023، حديث واقعة غريبة من نوعها أثارت حالة من الضجة على نطاق واسع في إيطاليا
وفرنسا، حيث سببت ورقة كتب عليها مصري "أحب الله"، ذعرًا ورعبًا على متن
إحدى الطائرات، ودفعتها للهبوط الاضطراري في مطار روما.
هبوط
طائرة بشكل اضطراري بسبب ثعبانوفي
العام نفسه، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، عن هبوط طائرة ركاب تابعة لخطوط جنوب إفريقيا بشكل اضطراري، بعدما تنبه الطيار إلى وجود ثعبان "كوبرا" أسفل
مقعده داخل قمرة القيادة، وهو على ارتفاع 11 ألف قدم في الجو.
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سرب من الطيور يدفع طائرة للهبوط في كوبا
كما
هبطت طائرة اضطراريًا في العاصمة الكوبية هافانا، وأخليت من الركاب عبر المنزلقات
بعدما اصطدمت بطيور وظهر دخان في المقصورة.