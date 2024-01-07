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أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

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هبوط اضطراري للطائرات
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بعد ساعات من حادث انفجار نافذة طائرة في ولاية أوريجون، طلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، من جميع شركات الطيران، بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية.اضافة اعلان
وكشف المجلس الوطني لسلامة النقل أنه سيرسل فريقًا من الخبراء إلى موقع حادث طائرة خطوط ألاسكا الجوية لبدء التحقيق في الواقعة.

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

ولفت الحادث الأنظار مجددًا إلى ما يحدث على مستوى العام من حوادث الهبوط الاضطراري لعدد من رحلات الطيران، والتي كان من أشهرها:


"بوينج 777" القطرية تهبط في قاعدة لاجيس

ففي عام 2016، شهدت طائرة قطرية من طراز "بوينج 777" هبوطًا اضطراريًا في قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور، بسبب الاضطرابات الجوية، حسب "سبوتنيك".

هبوط اضطراري لطائرة إماراتية على متنها 349 راكبا

وفي أكتوبر 2017، هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بشكل اضطراري في مطار اديليد الاسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة  وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 349 راكبًا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.


هبوط اضطراري مثالي لطائرة تدريب بكاليفورنيا

وفي عام 2018، تمكنت قائدة طائرة من الهبوط بنجاح على طريق عام مزدحم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كانت الرحلة تدريبية أثناء تعطل المحرك، ومع ذلك كان الهبوط الاضطراري مثاليًا، حيث لم يصب أحد بأي أذى.

 

طائرة بريطانية تنجو من كارثة وتهبط بسلام

وفي 2019، تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لحادث كاد أن يؤدي بكارثة محققة، حيث أصيب العشرات من ركاب طائرة "إيرباص" التابعة للخطوط الجوية البريطانية بالرعب، بعدما ملأ الدخان كل مقصورة الطائرة، وتمكن القائد من الهبوط.


مصري يتسبب في هبوط طائرة فرنسية اضطراريًا

وفي 2023، حديث واقعة غريبة من نوعها أثارت حالة من الضجة على نطاق واسع في إيطاليا وفرنسا، حيث سببت ورقة كتب عليها مصري "أحب الله"، ذعرًا ورعبًا على متن إحدى الطائرات، ودفعتها للهبوط الاضطراري في مطار روما.

هبوط طائرة بشكل اضطراري بسبب ثعبان

وفي العام نفسه، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، عن هبوط طائرة ركاب تابعة لخطوط جنوب إفريقيا بشكل اضطراري، بعدما تنبه الطيار إلى وجود ثعبان "كوبرا" أسفل مقعده داخل قمرة القيادة، وهو على ارتفاع 11 ألف قدم في الجو.

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سرب من الطيور يدفع طائرة للهبوط في كوبا

كما هبطت طائرة اضطراريًا في العاصمة الكوبية هافانا، وأخليت من الركاب عبر المنزلقات بعدما اصطدمت بطيور وظهر دخان في المقصورة.

طائرة تهبط في تركيا بسبب انبعاث رائحة كريهة

واضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة انبعثت من فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة.

هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

كما اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران روسية، من طراز "بوينغ 737" تقلّ 175 راكبًا، إلى الهبوط اضطراريا بعد أن تسببت انفجارات صغيرة في اشتعال النيران في كلا المحركين أثناء الإقلاع.


الضباب يغير مسار وهبوط عاجل لطائرة مصر للطيران

ويوم أمس، أعلنت شركة مصر للطيران، عن تغيير مسار إحدى رحلاتها، وتحديدًا الرحلة رقم MS829 التي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، ليبيا، حيث كانت تقل 111 راكبًا على متن طائرة من طراز B737-800، وقد تم تغيير مسار الرحلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية في مطار بنينا الدولي، بسبب انعدام في مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في هذا المطار.

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