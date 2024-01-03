الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يهدد خصوصياتك.. كيف تعرف أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

التجسس على الهاتف
التجسس على الهاتف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لا شيء أهم عندك من حفظ خصوصياتك وأسرارك على هاتفك الذكي، خاصة بعد محاولات العديد من الأشخاص التجسس عليك من خلال هاتفك وأنت لا تعلم.اضافة اعلان

علامات التجسس على هاتفك

إذا كنت قلقًا بشأن قيام شخص ما بالتجسس على هاتفك، فهناك بعض العلامات التي يمكنك البحث عنها. هذه العلامات تشمل:


ارتفاع استخدام البيانات

إذا لاحظت أن هاتفك يستخدم بيانات أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا إذا كان شخص ما يستخدم هاتفك لتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية أو استخدام تطبيقات أخرى تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

بطارية هاتفك تستنزف بسرعة

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تستنزف بسرعة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا لأن التطبيقات التي تستخدم البيانات تستهلك المزيد من البطارية.

ظهور تطبيقات غير مألوفة

إذا لاحظت ظهور تطبيقات غير مألوفة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك. يمكن أن تكون هذه التطبيقات برامج تجسس مصممة لجمع بياناتك أو مراقبتك.

تغيرات في سلوك هاتفك

إذا لاحظت أي تغييرات في سلوك هاتفك، مثل أن يصبح بطيئًا أو يتوقف عن العمل بشكل صحيح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أنه قد تم اختراقه.

ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة

إذا لاحظت ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يحاول الاتصال بك. يمكن أن تكون هذه الرسائل أو المكالمات من برامج تجسس تحاول جمع بياناتك أو إخافتك.
إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك من يتجسس على هاتفك.

علامات للتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة التحقق من ذلك، مثل:

تحقق من التطبيقات التي لديها إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع
يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات هاتفك. إذا رأيت أي تطبيقات لا تعرفها أو لا تتذكر منحها إذن الوصول إلى هذه الميزات، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك.

قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.

أعد ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع

سيؤدي ذلك إلى حذف جميع البيانات من هاتفك، بما في ذلك أي برامج تجسس قد تكون مثبتة.


نصائح للحماية من التجسس على الهاتف

إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه، فمن المهم أن تتخذ إجراءات لحماية نفسك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير كلمات مرورك وتنشيط المصادقة الثنائية واستخدام برامج مكافحة الفيروسات.
فيما يلي بعض النصائح للحماية من التجسس على الهاتف:

امنح التطبيقات الإذن فقط عندما تحتاجها حقًا

لا تمنح التطبيقات إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع إلا عندما تحتاجها حقًا.

قم بتحديث هاتفك بأحدث البرامج الثابتة

غالبًا ما تتضمن التحديثات إصلاحات أمنية تساعد في حماية هاتفك من البرامج الضارة.

استخدم شبكة Wi-Fi آمنة

لا تستخدم شبكة Wi-Fi عامة عند إدخال معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية.

كن حذرًا بشأن الروابط التي تنقر عليها

لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.

استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.
من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة للتجسس على الهاتف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك.

اقرأ أيضا

أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

"الخثلان يُبشر هؤلاء: مدافعة هذا المرض دليل على قوة الإيمان

بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

أفعى مميتة تقتحم مباراة .. ماذا حدث؟

ما حكم الطلاق عبر الهاتف.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سعد الخثلان
8:07 م الإثنين، 01 يناير 2024

اجتمعوا في مناسبة.. هل يجوز لهم إقامة صلاة الجماعة بمكانهم وعدم الذهاب للمسجد؟

الدكتور سعد الخثلان
8:07 ص الإثنين، 01 يناير 2024

هل يستحب صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة؟ "الخثلان" يُجيب

القهوة
11:19 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

في خطوة واحدة .. احصل على مذاق مختلف وأجمل للقهوة

الحذاء داخل المنزل
10:38 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أسباب تدفعك لعدم ارتداء الحذاء داخل المنزل.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التجسس على الهاتف
3:39 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

يهدد خصوصياتك.. كيف تعرف أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

حساب المواطن
3:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

الهيئة العامة لعقارات الدولة
1:40 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بدءا من ١٥ يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

وزارة العدل الطلاق
1:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة رفع إيقاف الخدمات في المملكة 2024؟.. وماذا تشمل؟