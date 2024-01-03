يهدد خصوصياتك.. كيف تعرف أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

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لا شيء أهم عندك من حفظ خصوصياتك وأسرارك على هاتفك الذكي، خاصة بعد محاولات العديد من الأشخاص التجسس عليك من خلال هاتفك وأنت لا تعلم. اضافة اعلان





علامات التجسس على هاتفك



ارتفاع استخدام البيانات



بطارية هاتفك تستنزف بسرعة



ظهور تطبيقات غير مألوفة



تغيرات في سلوك هاتفك



ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة



علامات للتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك



قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات



أعد ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع



نصائح للحماية من التجسس على الهاتف



امنح التطبيقات الإذن فقط عندما تحتاجها حقًا



قم بتحديث هاتفك بأحدث البرامج الثابتة



استخدم شبكة Wi-Fi آمنة



كن حذرًا بشأن الروابط التي تنقر عليها



استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان



إذا كنت قلقًا بشأن قيام شخص ما بالتجسس على هاتفك، فهناك بعض العلامات التي يمكنك البحث عنها. هذه العلامات تشمل:إذا لاحظت أن هاتفك يستخدم بيانات أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا إذا كان شخص ما يستخدم هاتفك لتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية أو استخدام تطبيقات أخرى تتطلب اتصالًا بالإنترنت.إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تستنزف بسرعة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا لأن التطبيقات التي تستخدم البيانات تستهلك المزيد من البطارية.إذا لاحظت ظهور تطبيقات غير مألوفة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك. يمكن أن تكون هذه التطبيقات برامج تجسس مصممة لجمع بياناتك أو مراقبتك.إذا لاحظت أي تغييرات في سلوك هاتفك، مثل أن يصبح بطيئًا أو يتوقف عن العمل بشكل صحيح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أنه قد تم اختراقه.إذا لاحظت ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يحاول الاتصال بك. يمكن أن تكون هذه الرسائل أو المكالمات من برامج تجسس تحاول جمع بياناتك أو إخافتك.إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك من يتجسس على هاتفك.هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة التحقق من ذلك، مثل:تحقق من التطبيقات التي لديها إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقعيمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات هاتفك. إذا رأيت أي تطبيقات لا تعرفها أو لا تتذكر منحها إذن الوصول إلى هذه الميزات، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك.يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.سيؤدي ذلك إلى حذف جميع البيانات من هاتفك، بما في ذلك أي برامج تجسس قد تكون مثبتة.إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه، فمن المهم أن تتخذ إجراءات لحماية نفسك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير كلمات مرورك وتنشيط المصادقة الثنائية واستخدام برامج مكافحة الفيروسات.فيما يلي بعض النصائح للحماية من التجسس على الهاتف:لا تمنح التطبيقات إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع إلا عندما تحتاجها حقًا.غالبًا ما تتضمن التحديثات إصلاحات أمنية تساعد في حماية هاتفك من البرامج الضارة.لا تستخدم شبكة Wi-Fi عامة عند إدخال معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية.لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة للتجسس على الهاتف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك.