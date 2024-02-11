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سعره 600 ألف ريال.. فيديو مثير لخروف معروض للبيع

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خروف
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وثق مقطع  تم تداوله على منصة "إكس" من قبل نشطاء خروفا معروضا للبيع مقابل 600 ألف ريال.

خروف يصل سعره 600 ألف ريال:اضافة اعلان

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الخروف محاطًا بمجموعة من المواطنين لمعاينته.

وأثار المقطع جدلًا كبير بين رواد "إكس" خاصة مع التعليق على الفيديو" خروف ثمنه أكثر من 600 ألف ريال.

كما علق أيضا أحد رواد منصة إكس بعبارة طريفة :" يعني ربع الكيلو كم يطلع".

خروف يصل سعره 400 ألف ريال:


وفي وقت سابق تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف  ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.

ارتفاع  أسعار الخروف:


يذكر أن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والشعير ساهم على ارتفاع سعر الخروف في المملكة والأضاحي جميعًا.

وقد وصل سعر الخروف الحري الجبر 1900 ريال، والخروف الجبر الناهي 2100 ريال.

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