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واجه خطر الموت.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

إبر حقن
إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن
أ أ
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أنقذ أطباء، في شمال شرق بيرو، حياة طفل عمره عامين، واجه خطر الموت بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.
وقال الطبيب إفراين سالاسار "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبرًا".اضافة اعلان


الإبر تستخدم لتطعيم الحيوانات

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.
يعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.

استقرار حياة الطفل بعد الجراحة

وقالت والدته "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.

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