هذا الدواء يحول لون العينين من البني إلى الأزرق

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فجأة، تحولت عينا رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي بعدما بدأ في تناول علاج مضاد لمرض "كوفيد-19".

وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، أن ما حدث للرضيع البالغ من العمر 6 أشهر حالة نادرة.

وقال إن الرضيع تلقى دواء "فافيبيرافير" المضاد للفيروسات لمعالجته من تداعيات "كوفيد-19".





حالات متكررة بسبب "فافيبير افير"





الدواء يستخدم في علاج كوفيد 19 منذ 2020



وهذه الحالة غير عادية، لكنها ليست المرة التي يبلغ فيها الأطباء عن تغير في لون عيون المرضى، بعد تلقيهم جرعات من "فافيبيرافير".والسؤال الذي يطرح نفسه ولم يجد له الأطباء أسباب علمية محددة أو مؤكدة هو: ما الذي يسبب هذه الحالة الغريبة؟ويستخدم داء "فافيبيرافير" لقتل مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا والإيبولا، وآلية عمل الدواء هي منع الجراثيم من تكرار موادها الوراثية.وفي مطلع عام 2020، وافقت السلطات في الصين على استخدام هذا الدواء لعلاج مرضى "كوفيد-19"، وبعد ذلك وافقت دول عدة على استخدام الدواء عينه مثل الهند واليابان وتايلاند لعلاج مرضى تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والشديدة.وتشمل الأعراض الجانبية الشائعة لـ"فافيبيرافير" على الإسهال وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء، وارتفع مستوى مادة كيميائية في الدم تسمى حمض اليوريك.وإذا لم يعالج يسبب الغثيان كما يسبب الـ "فافيبير افير" في تكوين حصى مؤلمة في الكلى.