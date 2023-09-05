كارثة طبية.. ترك "آلة جراحية" بحجم طبق طعام في بطن مريضة بهذه الدولة

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في واقعة نادرة الحدوث، عانت امرأة نيوزيلندية من آلام مزمنة لمدة 18 شهرا بعد خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند.





مريضة نيوزيلندية:



التقرير الطبي:



وفي التفاصيل فقد تم الكشف عن أداة جراحية بحجم طبق العشاء داخل بطن المريضة تم تركه بطريق الخطأ أثناء العملية.وكشفت التحقيقات الأولية في القضية، أن المجلس الصحي لمنطقة أوكلاند ادعى أن لا علاقة له بالحادثة.بينما أكد مفوض الصحة موراج ماكدويل، أن "تي واتو أورا أوكلاند" ينتهك قانون حقوق المرضى.وذكر ماكدويل في تقرير له: "عندما يُترك جسم غريب داخل مريض أثناء إجراء عملية جراحية، فإن الرعاية الصحية تكون أقل من المستوى المطلوب".وأوضح أن المرأة خضعت لعملية قيصرية بسبب مخاوف بشأن المشيمة المنزاحة.وتابع قائلا :" تم ترك الأداة الجراحية بحجم طبق عشاء في بطن السيدة وأدى ذلك إلى معاناة من آلام مزمنة في البطن".وأوضح أنه خلال العملية كان في غرفة العمليات جراح، وأخصائي أول، وممرضة أجهزة، وثلاث ممرضات متجولات، واثنين من أخصائيي التخدير، وقابلة.فيما اعتذر الدكتور مايك شيبرد، مدير عمليات مجموعة "تي واتو أورا أوكلاند" عن الخطأ.وأضاف في بيان له: "لأسباب أخلاقية وخصوصية، لا يمكننا التعليق على تفاصيل الرعاية الفردية للمرضى، ومع ذلك، قمنا بمراجعة رعاية المريض وأدى ذلك إلى إدخال تحسينات على أنظمتنا وعملياتنا".