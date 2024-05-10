هل يجوز قضاء الست من شوال في ذي القعدة؟

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أوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أنه يجوز صيام الست من شوال في شهر ذي القعدة قضاءً لمن كان له عذر.



قضاء الست من شوال في ذي القعدة:

حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين:

وأضاف عبر مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس أن ذلك جائز كمن سافر في شوال أو كان مريضًا ونحو ذلك، وهذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين.كما نبه أيضا الشيخ الخثلان أن كل نافلة اعتاد الإنسان عليها ثم شُغِل عنها ولم يتمكن من أدائها في وقتها فيُشرع له قضاؤها.أيضا بيّن الشيخ الخثلان في وقت سابق حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس والأيام البيض.