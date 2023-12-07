الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تكون ذكاة الجنين في بطن أمه؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن كيفية استخراج ذكاة الجنين من الحيوانات في بطن أمه.اضافة اعلان

ذكاة الجنين ذكاة أمه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن "ذكاةُ الجنينِ، ذكاةُ أُمّهِ"، إذا ذُكّي ذكاة شرعية.
وأضاف ردًا على سؤال عن ذبح الحلال أثناء الحمل واستخراج ما في بطنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاةُ الجنينِ، ذكاةُ أُمّهِ"، أخرجه أبو داؤود والترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح.

كيف تكون ذكاة الجنين في بطن أمه؟

وبين الخثلان، أنه بناءً على ذلك فإن الحيوان إذا ذبح وذكي بالطريقة الشرعية فإن حمله حلال ويعتبر تابعًا لذكاة أمه.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
7:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته

الدكتور سعد الخثلان
11:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الشيخ الخثلان: استعمال هذا الشيء في الطعام من كبائر الذنوب

بعوض
10:10 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

لدغات البعوض من الإناث فقط.. اكتشاف جديد ينسف نظرية عمرها ملايين السنين

الطاقة
8:37 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مع بداية يوم جديد.. اجتنب 12 عادة سلبية تستنزف طاقتك

اقرأ أيضا

تقرير رسمي: اسم "محمد" هو الأكثر شعبية في العاصمة الكاتالونية برشلونة

فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ "الخثلان" يوضح

لماذا لا تزال عازبًا؟ 10 أسباب نفسية تكشف لك أسرار تأخير الزواج

إمدادات البن في العالم مهددة والأسعار سترتفع.. لهذا السبب

خطأ قاتل يصيب الطماطم داخل البيوت المحمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 8:00 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

فرّغ نفسه لخدمة أبيه فهل يجوز للأب أن يخصه بعطية دون بقية أولاده؟ "الخثلان" يوضح

سعد الخثلان 7:58 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

الدكتور سعد الخثلان 7:33 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

الدكتور سعد الخثلان 7:56 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم الشرع في أطفال الأنابيب ويبُشر هؤلاء

اقرأ أيضا

سمكة قرش 11
1:06 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

حادث مفجع.. أمٌّ تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ ابنتها من سمكة قرش

سعد الخثلان
7:58 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

باع سيارة وقبض ثمنها ثم عاد ليشتريها من الرجل نفسه بالتقسيط.. هل يجوز؟

أطعمة الشتاء
11:57 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

خطوات ذكية للتمتع بشتاء دافيء وممتع بدون معوقات

أفعى
11:16 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فيديو يوثق نهاية غير متوقعة لمروض أفاعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
8:06 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
7:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته

حساب مواطن
7:43 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023

حساب المواطن - ريال
7:30 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

ضباب
7:24 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

ميتا
6:41 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"