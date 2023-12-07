كيف تكون ذكاة الجنين في بطن أمه؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
كيفية استخراج ذكاة الجنين من الحيوانات في بطن أمه.
ذكاة
الجنين ذكاة أمهوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن "ذكاةُ الجنينِ، ذكاةُ أُمّهِ"،
إذا ذُكّي ذكاة شرعية.
وأضاف ردًا على سؤال عن ذبح الحلال أثناء الحمل واستخراج ما في بطنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاةُ الجنينِ، ذكاةُ أُمّهِ"، أخرجه أبو داؤود والترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح.
كيف
تكون ذكاة الجنين في بطن أمه؟وبين
الخثلان، أنه بناءً على ذلك فإن الحيوان إذا ذبح وذكي بالطريقة الشرعية فإن حمله
حلال ويعتبر تابعًا لذكاة أمه.
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كيف تكون زكاة الجنين في بطن أمه؟ الشيخ د. سعد الخثلان يجيب@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/izbeoh9dlp— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 6, 2023