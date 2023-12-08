يخصص وقتًا معينًا للصلاة على النبي ﷺ فهل هذا صحيح؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من يخصص وقتًا يوميًا فيما بين المغرب والعشاء للصلاة على النبي ﷺ. اضافة اعلان





تخصيص وقت للصلاة على النبي ﷺ جائز



صلاة أبي بن كعب على النبي ﷺ



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من يخصص وقت ما بين المغرب والعشاء يومًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عمله صحيح بشرط أن لا يعتقد أن هذا التخصيص سُنة.وأضاف أن هذا لا بأس به إذا كان من ترتيب الوقت وأن من يفعل ذلك يكون هذه وقت فراغ لديه فيخصصه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.وبين أن هذا عمل صالح عظيم، مشيرًا إلى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد خصص له وقتًا يدعو الله فيه، فأرادأن يستبدل جزءًا من هذا الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، قال: ما شئت، قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا يُغفر ذنبك وتُكفى همك.