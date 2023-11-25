نهاية مروعة لراعي أغنام داخل حظيرته.. ماذا حدث؟

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لقي راعي أغنام مصرعه داخل حظيرته، بسبب قيام خروف من القطيع بنطحه عدة مرات، ما أدى لوفاته.





وفاة راعي أغنام:

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وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو، يوثق قيام خروف بنطح الراعي عدة مرات، ما أدى لوفاته.ويظهر الفيديو المتداول، الراعي يسير وسط عدد من الأغنام داخل الحوش، فيما قام خروف بنطحه وأسقطه على الأرض.وبحسب الفيديو فقد واصل الخروف نطح الراعي، ووجه له عدة ضربات في الرأس، حيث حاول الراعي المقاومة والدفاع عن نفسه لكن لم يتمكن من إنقاذ نفسه.وقد تم العثور على الراعي جثة هامدة داخل حوش الأغنام، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة، تبين نطح خروف للراعي عدة مرات حتى أنهى حياته، بحسب ما تم تداوله كأخبار أولية.وفي وقت سابق تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.