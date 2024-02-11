ميتا تحذف حسابات "خامنئي" في فيسبوك وإنستجرام

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أعلنت شركة "ميتا"، عن حذف حسابات منسوبة للمرشد الإيراني علي خامنئي في تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام".





حذف حسابات للمرشد الإيراني:



صفعة لخامنئي:



وأوضحت الشركة أنها اتخذت هذا القرار بسبب انتهاك الحسابات المتكرر لسياستنا الخاصة بالمنظمات والأفراد الذين يمثلون خطرا.وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد أصدرت الشركة قراراها، من دون تقديم تفاصيل إضافية، ولم تردّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق.يذكر أن خامنئي وكبار مسؤولي إيران كانوا هدفا للعقوبات الأميركية، حيث استهدف المرشد بعقوبات أميركية منذ عام 2019 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وجاء ذلك عقب تفاقم التوترات في الشرق الأوسط بسبب انسحاب ترامب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.وفي وقت سابق من العام الماضي تعرض نظام خامنئي لصفعة قوية، حين ذهب وزير خارجيته لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.مغادرة الحضور:وغادر عدد كبير من الخصور، حينها قاعة الاجتماع، حين بدأ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلقاء كلمته، في إشارة إلى اعتراضهم على وجوده ممثلا لبلاده. اقرأ أيضا: فزعة كاذبة من قوات خامنئي لإرهاب المحتجين وتطويق المساجد.مزاعم إيرانية:وزعم الوزير الإيراني وقتها، أن بلاده واجهت أطرافا إرهابية وليس تظاهرات سلمية، وأضاف في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن: "التجمعات السلمية تحولت لعنيفة بعد تدخل خبيث من جانب أطراف إرهابية"، بحسب تعبيره.