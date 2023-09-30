من المحيط إلى الخليج.. دراسة دولية تحذر من حدوث فيضانات عارمة بمدن عربية

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حذرت دراسة دولية من حدوث فيضانات في الإسكندرية شمال مصر، ومدن ساحلية عربية أخرى.





فيضانات بمدن عربية:

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تدهور سريع:

وبحسب ما ذكره عالم الفضاء في ناسا عصام حجي، فإن الدراسة مشتركة بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة و ميونخ في ألمانيا، والتي حذرت من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة.وأوضح حجي أن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة ، إضافة إلي الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن.وتابع قائلا: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية ".ونوه أن الدراسات تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية ،في مصرو المنامة, في البحرين، وطنجة بالمغرب.وأضاف حجي أنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال ، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة.وحذر علم الفضاء من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافة تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.و تمثل هذه المدن أهمية كبيره حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم إلي جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.كما حذر أيضا من أن التدهور السريع لتلك المدن يمكن له عواقب إقليمية وعالمية.وبين أن الباحثين أرجعوا السبب في تلك التهديدات إلى سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية.وذلك من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورا أساسيا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.