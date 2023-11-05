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منها التواصل مع الآخرين.. 10 نصائح لتحسين المزاج بفاعلية

المزاج الجيد
الابتسام والضحك من النصائح التي تسهم في تحسين الحالة المزاجية
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يتعرض العديد من الناس لتقليب المزاج من الحين للآخر، بسبب التعرض لبعض المشكلات الحياتية، أو ضغوط العمل، مما يجعل البعض يتساءل عن كيفية الخروج من هذه الحالة المزاجية السيئة.اضافة اعلان
وتُظهر الأرقام الأخيرة، المنشورة في The Lancet Regional Health Americas، أن معدلات الاكتئاب في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال جائحة كوفيد-19.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاكتئاب هو حاليًا السبب الرئيس للإعاقة على مستوى العالم. أما الخبر السار فهو أن هناك العديد من الممارسات اليومية البسيطة.
بالإضافة إلى الحلول طويلة المدى، والتي أظهر العلم أنها قد تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية.

10 نصائح لتحسين المزاج بفاعلية

وللتغلب على ذلك سنقدم لكم 10 نصائح فعالة قد تساعد في تحسين المزاج بفاعلية

1. المشي

يساعد المشي خاصة في المساحات الخضراء، على تحفيز إفراز هرمونات السعادة التي تساعد على تحسين المزاج.
فالمشي لمدة 10 دقائق يساهم في زيادة تدفق الدم للمخ وتنشيط الجسم، كما يخفف من الشعور بالتعب، ومن الهرمونات المرتبطة بالقلق والضغط العصبي.
وأيضًا يمكن زيادة هذه الفوائد من خلال التعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا، الأمر الذي يحفز إفراز هرمونات السعادة، مثل السيروتونين والإندروفين.

2. الشعور بالامتنان

يعتبر الشعور بالامتنان من أقوى وسائل تحسين المزاج، لذلك ننصح بكتابة أو تذكر الأشياء التي تشعر نحوها بالامتنان يوميًا، بما يساعد على تحويل تركيزك عن الأفكار السلبية، وملاحظة الأشياء الجيدة والإيجابية بالحياة.

3. ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة على إفراز الهرمونات التي تحسن المزاج، كما تساعد على تحسين جودة النوم وزيادة الطاقة، وتعزيز صحة القلب.
لذا ننصح باختيار الرياضة المفضلة، وممارستها دوريًا، لأن الكبار بحاجة لممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل

4. حب الذات

تعتبر أفضل وسيلة لتعزيز حب الذات هي التعامل مع النفس كما تتعامل بحسن ورفق مع صديقك المفضل على سبيل المثال، وعدم التحدث مع الذات بصفات سلبية للتقليل من شأنك.
على العكس عليك باختيار الكلمات الإيجابية عند الحديث مع نفسك، والحرص على وضع أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، وعند المداومة على تحقيق هذه الأهداف الصغيرة، سيزيد شعورك بالإنجاز وبالتالي تحسين المزاج

5. نظام غذائي صحي

يؤثر تناول نظامًا غذائيًا صحيًا على تحسين المزاج، من خلال إدراج الخضراوات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون، وقطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، والشاي الأخضر الساخن أو البارد، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر والأطعمة المصنعة

6. الابتسام والضحك

تساعد الابتسامة عند الحديث مع الآخرين على خلق انطباع بأن الشخص ودود وسهل الطبع، بما يسهم في تحسين المزاج.
وأيضًا عندما تشعر بتقلب مزاجك، ننصحك بالبحث عن بعض مشاهد الفيديو الكوميدية، الأمر الذي سيساعد على تعديل مزاجك بفاعلية.

7. التواصل

يعتبر التواصل والتحدث مع المقربين عن مشاعرك من الأمور شديدة الأهمية في التخفيف من التوتر، لذا ننصحك بالتحدث مع شخص تثق به وعدم كتمان ما بداخلك عند الشعور بالقلق أو الضغط العصبي.

8. مساعدة الآخرين

تسهم مساعدة الآخرين وخلق الابتسامة على وجوههم في الشعور بالسعادة وتحسين المزاج، وهناك عدة أمثلة لفعل ذلك، مثل عرض مساعدتك على زميلك بالعمل، أو حتى بمجرد مجاملة الآخرين على شيء بسيط.

9. الابتعاد عن الأشخاص السلبيين

يعتبر الشعور بالسلبية معديًا، فعندما تتعامل أو تخرج مع أشخاص سلبيين كثيري الشكوى، سينعكس ذلك على مزاجك بالطبع.
لذا ننصح بتجنب التعامل مع هؤلاء قدر الإمكان، والتقرب والخروج مع الأشخاص المرحين المحبين للحياة، والذين سينقلون لك الأفكار الإيجابية.

10. النوم

يؤدي عدم الحصول على القدر الكافي من النوم إلى الشعور بتعكر المزاج والقلق، ولتفادي ذلك لابد من الحصول على عدد ساعات نوم بين 7 إلى 8 ساعات يوميًا، بما يساعد على راحة الجسم والعقل، والاستيقاظ بنشاط في اليوم التالي، لأداء المهام المطلوبة
وبعد التحدث عن أفضل نصائح لتحسين المزاج، نوصيكم بتجربة هذه النصائح عند الشعور بتعكر أو تقلب المزاج، وفي حالة كثرة هذا الشعور، ننصح باستشارة اختصاصي نفسي لمساعدتك للتغلب على هذا الشعور.

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