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مشهد مروع لسقوط كوبري مشاه اصطدمت به شاحنة في عاصمة عربية

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الكوبري
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وثق مقطع فيديو، مشهدا مروعا للحظة سقوط جزء من كوبرى مشاة  في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة المصرية.اضافة اعلان

سقوط كوبري مشاه بشارع أحمد عرابي:


وفي التفاصيل فقد  اصطدمت سيارة نقل بجسم كوبري المشاة، مما أسفر عن سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.

وقد تدخلت السلطات المصرية، ودفعت بأوناش لرفع الكوبري من أجل فتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتسبب سقوط الكوبري في تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق وتعطل الحركة المرورية بالكامل.

تحقيقات النيابة:


على الفور عاين فريق من نيابة العجوزة مكان الحادث وتبين سقوط جزء من الكوبرى على شاحنة التريلا والآخر كان يلامس الأرض.

 وطلبت النيابة ضبط وإحضار السائق وهو ما نفذته الشرطة، واقتاده إلى سرايا النيابة وطُلب سحب عينات من دمائه وتحليلها وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وأوضح السائق في التحقيقات الأولية، أن سيارته كانت محملة بالأسفلت وبعد تفريغ حمولتها اتجه إلى شارع السودان وغفل عن إغلاق "القلاب" وأثناء مروره أسفل كوبرى المشاة اصطدم به بما أدى إلى انفصال جزء منه.

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