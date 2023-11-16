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حاصل على دبلوم صناعي.. ضبط طبيب شهير في جراحة "المخ والأعصاب" بدولة عربية

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الطبيب المزيف
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في واقعة مثيرة ، كشفت السلطات المصرية عن ضبط طبيب شهير تخصص في أمراض المخ والأعصاب.

ضبط طبيب مخ وأعصاب في مصر:

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 وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام محلية، فقد كان يتردد عليه العديد من المرضى من كافة المحافظات، ليتبين لاحقا أنه مزيف ولم يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

ونقلت عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أن إدارة العلاج الحر تمكنت من ضبط المدعو محمد إبراهيم والشهير بالدكتور محمد معروف والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب.

وأضافت أنه ثبت أنه يعمل في العديد من المحافظات بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة.

 كما يقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً.

أيضا نوهت أنه تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة داخل المنشأه بالزقازيق، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة.

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