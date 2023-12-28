مشهد مذهل لـ "السمكة الطائرة".. تحلق فوق الماء لمسافة 400 متر (فيديو)

سرعة السمكة الطائرة: اضافة اعلان



السمك الطائر:





تستخدم قدرتها على الطيران للهروب من أعدائها إذ تستطيع التحليق فوق سطح الماء لمسافة 400 متر تقريباً بسرعة تتراوح بين 40 و70 كيلومتراً في الساعة.

تصوير : يوسف العجميpic.twitter.com/osMOQPi9Tm يمكن استنتاج اسم السمكة الطائرة من هيئتها..تستخدم قدرتها على الطيران للهروب من أعدائها إذ تستطيع التحليق فوق سطح الماء لمسافة 400 متر تقريباً بسرعة تتراوح بين 40 و70 كيلومتراً في الساعة.تصوير : يوسف العجمي #الخيمة_العمانية December 25, 2023

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا قريبا للسمكة الطائرة والذي التقطته عدسة المصور" يوسف العجمي".وأوضح ملتقط الفيديو أن السمكة الطائرة تستخدم قدرتها على الطيران للهروب من أعدائها.وأضاف أنها تستطيع التحليق فوق سطح الماء لمسافة 400 متر تقريباً بسرعة تتراوح بين 40 و70 كيلومتراً في الساعة.والسمك الطائر، من عائلةً من الأسماك وسُمي بهذا الاسم لقدرته على الخروج من الماء و الطيران لمسافات طويلة بزعانفه الصدرية الممدودة .ويشبه شكله المُبسط الطوربيد، حيث يساعده على جمع ما يكفي من السرعة تحت الماء للخروج إلى السطح، و زعانفه التى تشبه الجناحين الكبيرين، تعطيه القدرة على البقاء في الجو.وبمجرد وجودها في الهواء، يمكن لهذه الأسماك الطيران عبر مسافات كبيرة. و في العادة تطير لنحو 50 متراً، ولكن تم تسجيل بعض الأسماك تطير لمسافة طيران تصل إلى 200 متر أو أكثر.كما أن بعض أنواع السمك الطائر، لديها زعانف ضخمة بالإضافة إلى زعانفهم الصدرية الموسعة، مما يسمح لهم بمزيد من القدرة على الطيران ولها القدرة على المناورة أكثر بكثير.