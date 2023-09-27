الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لركاب الطائرات.. أطعمة ومشروبات محظور تناولها قبل السفر

طيران-كوريا-الجنوبية-600x330
بعض الأطعمة لا تلائم الطائرات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

عند السفر بالطائرة، يتم هضم بعض المركبات في الأطعمة بشكل مختلف، مما يعني أنه يجب اختيار الأطعمة التي تتناولها قبل أو أثناء الرحلة بعناية كبيرة.اضافة اعلان
وقدم خبير التغذية رايان ديفيدسون قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يجب على المسافرين تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة: 

القهوة


قال ديفيدسون لصحيفة "نيويورك بوست": "القهوة تسبب الجفاف وتعمل كمدر خفيف للبول، مما يعني أنه من المحتمل أن تضطر إلى القيام بعدة رحلات إلى الحمام أثناء رحلتك، وهو ما يمثل إزعاجًا لنفسك وللركاب الآخرين".
ونصح شاربي القهوة بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة تصل إلى ساعتين قبل أن يصعدوا إلى الطائرة.

ماء الصنبور


تعد المياه هي الخيار الأفضل لركاب الطائر، لكن ديفيدسون نصح المسافرين باختيار المياه المعبأة في زجاجات بدلاً من مياه الصنبور.
وأضاف: "تمتلك شركات الطيران لوائح صارمة وتجري اختبارات المياه على طائراتها بانتظام، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية حدوث التلوث. يتم تخزين المياه في خزانات على متن الطائرة ويمكن التقاطها من عدة نقاط على الطريق حيث يمكن أن يحدث التلوث".
لذا اعتبر أن "الخيار الأكثر أمانًا لك أثناء الطيران هو شرب المياه المعبأة في زجاجات والابتعاد عن أي سوائل قد تأتي من الخزان. يمكن أن تسبب المياه الملوثة مجموعة متنوعة من الأعراض بما فيها الإسهال والقيء وحتى أمراض الجهاز التنفسي".

التفاح


على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن تناول تفاحة قبل الرحلة سيكون خيارًا صحيًا، لكن ديفيدسون كشف أن المحتوى الزائد من الفركتوز والألياف العالية قد يسبب الغازات والانتفاخ.
واضاف: "كوجبة خفيفة، يعتبر التفاح خيارًا رائعًا. إنها فاكهة تدعم صحة الدماغ والقلب ويجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. ولكن خلال الـ 24 ساعة التي تسبق الرحلة، عليك تجنبها، حيث أن 4 إلى 5 جرامات من الألياف لكل حصة يمكن أن تؤدي إلى انتفاخ المعدة عند الطيران".

العلكة


يعد تماول العلكة علاجًا شائعًا لمساعدة المسافرين على التحكم في ضغط المقصورة عبر إحداث فرقعة في آذانهم، لكن ديفيدسون حذر من أنه قد تكون هناك آثار جانبية غير مرغوب فيها.
وأشار إلى أن "ضغط المقصورة يعني أننا بالفعل أكثر عرضة لخطر تمرير الغاز في الطائرة".
"يمكن أن يزيد مضغ العلكة من خطر الانتفاخ والغازات الإضافية عندما تفتح فمك عند المضغ وتبتلع المزيد من الهواء. 
يمكن للمحليات الصناعية الموجودة في العلكة أيضًا أن تزيد من فرص الإصابة بالغازات الزائدة أيضًا.

اقرأ أيضا

ديدان
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف يحدث هذا؟.. الديدان تنتج 6.5% من الحبوب على مستوى العالم

F7BCvSQXoAAWOog
1:53 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بهذه المناطق.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا

المدير السيء
11:25 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من مديرك السيء في 5 خطوات؟

الدكتور سعد الخثلان
9:12 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"الخثلان": لهذا السبب.. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

اقرأ أيضا

كفارة الغيبة لا تكون باستحلال من اُغتيب.. الخثلان يوضح (فيديو)

3 مخاوف.. سكن العمالة وسط الأهالي يثير اعتراضات وهذه أبرز الحلول

مشهد مؤثر لمشهور قطري "من ذوي الهمم" يؤدي مناسك العمرة

محببة للجميع.. أسهل طريقة لتناول قهوتك المفضلة بدون سكر

في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فنجان القهوة 4:31 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مفاجأة.. كشف أسرار مذاق القهوة الآسر

IMG-20230901-WA0005 1:52 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

فوائد مذهلة للقهوة السوداء ستجعلك تتناولها باستمرار

اقرأ أيضا

الأظافر
7:04 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

7 علامات خطيرة .. الأظافر تكشف لك حالتك الصحية

F65ZV66WsAAvY4z
6:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

دولة أفريقية تقترب من مليون حافظ للقرآن.. حضور واسع في برنامج "مزامير داود"

سورة النحل
4:35 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

باحثة أمريكية تنبهر بسورة النحل.. تفاصيل ما قالت وردود الفعل

1-336
1:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حبس "خطّابة" كويتية 6 أشهر.. نصبت على راغبي الزواج واستولت على أموالهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

675ة8
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

طريق بثلاث حارات.. "هيئة النقل" تزف بشرى سارة لضيوف الرحمن

F7BCvSQXoAAWOog
1:53 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بهذه المناطق.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا

التسمم الغذائي
1:03 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التسمم الغذائي.. أعراضه وكيفية التعامل معه وعلاجه

الراتب -- ريال - الموارد
1:00 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التعليم تتيح خدمة "تواصل" لرواتب وبدلات المعلمين والموظفين (التفاصيل كاملة)

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

أمطار غزيرة
11:54 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق ويٌطلق الإنذار الأحمر لـ 10 مساءً