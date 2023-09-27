لركاب الطائرات.. أطعمة ومشروبات محظور تناولها قبل السفر

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عند السفر بالطائرة، يتم هضم بعض المركبات في الأطعمة بشكل مختلف، مما يعني أنه يجب اختيار الأطعمة التي تتناولها قبل أو أثناء الرحلة بعناية كبيرة. اضافة اعلان

وقدم خبير التغذية رايان ديفيدسون قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يجب على المسافرين تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة:





القهوة



ماء الصنبور



التفاح



العلكة



قال ديفيدسون لصحيفة "نيويورك بوست": "القهوة تسبب الجفاف وتعمل كمدر خفيف للبول، مما يعني أنه من المحتمل أن تضطر إلى القيام بعدة رحلات إلى الحمام أثناء رحلتك، وهو ما يمثل إزعاجًا لنفسك وللركاب الآخرين".ونصح شاربي القهوة بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة تصل إلى ساعتين قبل أن يصعدوا إلى الطائرة.تعد المياه هي الخيار الأفضل لركاب الطائر، لكن ديفيدسون نصح المسافرين باختيار المياه المعبأة في زجاجات بدلاً من مياه الصنبور.وأضاف: "تمتلك شركات الطيران لوائح صارمة وتجري اختبارات المياه على طائراتها بانتظام، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية حدوث التلوث. يتم تخزين المياه في خزانات على متن الطائرة ويمكن التقاطها من عدة نقاط على الطريق حيث يمكن أن يحدث التلوث".لذا اعتبر أن "الخيار الأكثر أمانًا لك أثناء الطيران هو شرب المياه المعبأة في زجاجات والابتعاد عن أي سوائل قد تأتي من الخزان. يمكن أن تسبب المياه الملوثة مجموعة متنوعة من الأعراض بما فيها الإسهال والقيء وحتى أمراض الجهاز التنفسي".على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن تناول تفاحة قبل الرحلة سيكون خيارًا صحيًا، لكن ديفيدسون كشف أن المحتوى الزائد من الفركتوز والألياف العالية قد يسبب الغازات والانتفاخ.واضاف: "كوجبة خفيفة، يعتبر التفاح خيارًا رائعًا. إنها فاكهة تدعم صحة الدماغ والقلب ويجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. ولكن خلال الـ 24 ساعة التي تسبق الرحلة، عليك تجنبها، حيث أن 4 إلى 5 جرامات من الألياف لكل حصة يمكن أن تؤدي إلى انتفاخ المعدة عند الطيران".يعد تماول العلكة علاجًا شائعًا لمساعدة المسافرين على التحكم في ضغط المقصورة عبر إحداث فرقعة في آذانهم، لكن ديفيدسون حذر من أنه قد تكون هناك آثار جانبية غير مرغوب فيها.وأشار إلى أن "ضغط المقصورة يعني أننا بالفعل أكثر عرضة لخطر تمرير الغاز في الطائرة"."يمكن أن يزيد مضغ العلكة من خطر الانتفاخ والغازات الإضافية عندما تفتح فمك عند المضغ وتبتلع المزيد من الهواء.يمكن للمحليات الصناعية الموجودة في العلكة أيضًا أن تزيد من فرص الإصابة بالغازات الزائدة أيضًا.