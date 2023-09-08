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مفاجأة.. كشف أسرار مذاق القهوة الآسر

فنجان القهوة
كشف أسرار مذاق القهوة الآسر
أ أ
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توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات الملايين حول العالم.
وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقلاً عن دراسة بلجيكية، فإن أنواعاً مختلفة من البكتيريا تعد السبب وراء هذا الطعم الأخاذ، بقتالها مع مخلوقات مجهرية أخرى داخل القهوة.اضافة اعلان

البكتيريا تمنح القهوة مذاقها الآسر

وكشف العلماء عن أدوار لبكتيريا مثل «ليوكونوستوكس» و«لاكتوباسيلي»، وبعض الكائنات الدقيقة الأخرى، في منح القهوة لطعمها المميز، وفق «سكاي نيوز عربية".
وتتكاثر البكتيريا على حبوب القهوة أثناء عملية التخمر، حيث غالباً ما تترك لمدة تصل إلى 24 ساعة لتحسين طعم المشروب النهائي.

فنجان القهوة هو المنتج النهائي

وقال البروفيسور لوك دي فويست الذي أجرى الدراسة من جامعة «فريجي» في بروكسل: «فنجان القهوة هو المنتج النهائي لسلسلة معقدة من العمليات: الزراعة ومعالجة ما بعد الحصاد والتحميص والتخمر".
وهناك عدة عمليات تحدث للقهوة بعد الحصاد، منها المعالجة الرطبة والمعالجة الجافة، والمعالجة الرطبة هي الخطوة التي تشمل مرحلة التخمر، وبالتالي تزدهر البكتيريا.

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