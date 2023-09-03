لحظة مؤثرة.. شاهد إنقاذ رضيعة بعد 4ساعات تحت الأنقاض

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تمكنت فرق الإنقاذ في الجزائر، مساء أمس السبت، من إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار في عقار بولاية عنابة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام جزائرية، فإن الرضيعة وتبلغ من العمر 9 أشهر ظلت تحت أنقاض البناية السكنية المنهارة لمدة 4ساعات إلى أن انتشلها رجال الدفاع المدني.





بيان حول الحادث



وأصدرت الحماية المدنية بيانًا أشارت فيه إلى أن الانفجار وقع مساء السبت، في الطابق الرابع من عمارة سكنية تتكون من 5 طوابق بخلاف الطابق الأرضي وسط بلدية ودائرة البوني، بولاية عنابة.وأضافت: "عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد، بلدية البوني، ولاية عنابة، حيث أصيب 17 شخصًا نقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، كما خلف أضرارًا مادية بالغة بالعمارة".وأعلنت النيابة، فتح تحقيق في الحادث الذي خلف عدة جرحى.