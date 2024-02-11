لأول مرة.. تطوير يد اصطناعية تستشعر الحرارة

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تمكن علماء في إيطاليا من تطوير يد اصطناعية تستشعر الحرارة، وتم تجربتها على أحد الأشخاص مبتوري اليد.



وكشف تقرير عن رجل في إيطالياً فقد يده منذ 37 عاماً شعر بإحساس بالدف أثناء تجربة يد اصطناعية تستخدم مستشعر يساعد مبتوري الأطراف على الإحساس بدرجة الحرارة.





تطوير يد اصطناعية



الأذرع البشرية والأذرع الاصطناعية



ويدعى الرجل فابريزيو، ويبلغ 55 عاماً، وقام خلال التجربة بفرز زجاجات الماء الباردة والساخنة بدقة مكنته من تمييز درجات الحرارة المختلفة، بحسب "هيلث داي".ووفقا للخبراء، توفر هذه المستشعرات ردود فعل حرارية واقعية، في الوقت الحقيقي لمرتديها.وتفصيلا، أوضح سيلفسترو ميسيرا، الباحث المشارك من كلية سانتانا للدراسات المتقدمة في بيزا بإيطاليا: "للمرة الأولى، نحن قريبون حقاً من استعادة اللوحة الكاملة للأحاسيس لمبتوري الأطراف".وتمكن فابريزيو أيضاً خلال التجربة من التمييز بين الأذرع البشرية والأذرع الاصطناعية، وهو معصوب العينين، بدقة تصل إلى 80%، بفضل الإحساس بالدفء الذي يوفره جهاز "ميني تاتش" MiniTouch، ودون الجهاز انخفضت دقته إلى 60%.وقال سليمان شكر، الباحث المشارك، ورئيس قسم الهندسة العصبية الانتقالية في مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان في سويسرا: "هدفنا الآن هو تطوير نظام متعدد الوسائط يدمج اللمس، واستقبال الحس العميق (الإحساس بالحركة الذاتية)، والإحساس بدرجة الحرارة".وأضاف: "بفضل هذا النوع من النظام، سيكون بمقدور الأشخاص أن يقولوا: هذا ناعم و ساخن، أو هذا صعب وبارد".