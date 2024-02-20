فيديو متداول.. 9 نصائح من ملياردير هزم الفقر وواجه الإفلاس

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انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوى على حوار عشوائي مع أحد رواد الأعمال، وهو يقود سيارته الفارهة، حيث قال إنه واجه الإفلاس مرتين وتغلب عليه.





حوار مع ملياردير عن كيفية التغلب على الفقر



9 نصائح من ملياردير لتحقيق النجاح



هزيمة الفقر والتحرر من دائرته



وقال عن أهم درس تعلمه في ريادة الأعمال وينصح به شخص على وشك بدء مشروعه التجاري الأول: "عليك أن تقول الحقيقة، وإذا لم تف بوعدك في العمل فلن يكون لديك عمل".وعن السر في تحقيق النجاح في مبيعات قطاع تنافسي مثل سلاسل الإمداد والتموين، أكد على ضرورة الصدق والوفاء بالالتزامات مع العملاء.وقدم الرجل عددًا من النصائح المالية المهمة منها:1ـ أن تكون خبيرًا فيما تتحدث عنه.2ـ لا تكن ساذجًا وتصدق كل ما يقال على الإنترنت.3ـ قم بالبحث اللازم وطور نفسك، لبناء مستقبل مهني مبهر.4ـ لا تقم بدور البنك.5ـ التميز عن الآخرين هو الأهم.6ـ الذكاء الاصطناعي سيستبدل كل ما هو شائع.7ـ عليك أن تستخدم عقلك، وتبتكر وتخترع8ـ عليك أيجاد طريق آخر للدخول.9ـ لا تبدأ حيث بدأ الآخرون.وعندما سُئل كيف هزم الفقر وتحرر من دائرته؟قال: كنت أشد من الفقر، وتعودت على الجوع.