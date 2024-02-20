الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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فيديو متداول.. 9 نصائح من ملياردير هزم الفقر وواجه الإفلاس

كيف تهزم الفقر
كيف تهزم الفقر والتحقق الثراء
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انتشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوى على حوار عشوائي مع أحد رواد الأعمال، وهو يقود سيارته الفارهة، حيث قال إنه واجه الإفلاس مرتين وتغلب عليه.اضافة اعلان

حوار مع ملياردير عن كيفية التغلب على الفقر

وقال عن أهم درس تعلمه في ريادة الأعمال وينصح به شخص على وشك بدء مشروعه التجاري الأول: "عليك أن تقول الحقيقة، وإذا لم تف بوعدك في العمل فلن يكون لديك عمل".
وعن السر في تحقيق النجاح في مبيعات قطاع تنافسي مثل سلاسل الإمداد والتموين، أكد على ضرورة الصدق والوفاء بالالتزامات مع العملاء.

9 نصائح من ملياردير لتحقيق النجاح

وقدم الرجل عددًا من النصائح المالية المهمة منها:
1ـ أن تكون خبيرًا فيما تتحدث عنه.
2ـ لا تكن ساذجًا وتصدق كل ما يقال على الإنترنت.
3ـ قم بالبحث اللازم وطور نفسك، لبناء مستقبل مهني مبهر.
4ـ لا تقم بدور البنك.
5ـ التميز عن الآخرين هو الأهم.
6ـ الذكاء الاصطناعي سيستبدل كل ما هو شائع.
7ـ عليك أن تستخدم عقلك، وتبتكر وتخترع
8ـ عليك أيجاد طريق آخر للدخول.
9ـ لا تبدأ حيث بدأ الآخرون.

هزيمة الفقر والتحرر من دائرته

وعندما سُئل كيف هزم الفقر وتحرر من دائرته؟
قال: كنت أشد من الفقر، وتعودت على الجوع.


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